Cedevita Olimpija na gostovanju v Franciji

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo danes ob 20.00 v 11. krogu skupinskega dela EuroCupa pomerili z JL Bourgom. Ljubljančani se bodo v evropskem pokalu skušali vrniti na zmagovalne tirnice po tem, ko so minulo sredo v Stožicah doživeli poraz proti španski Gran Canarii. Nasproti jim bo stal JL Bourg, ki je na desetih tekmah v tej sezoni zaenkrat zabeležil tri zmage, Francozi pa so parket sklonjenih glav zapustili sedemkrat. V zadnjem kolu so na gostovanju v Benetkah z 81:78 premagali Umano Reyer, pred tem pa so trikrat zapored izgubili.