V zmajevo gnezdo se vrača otrok Olimpije

Cedevita Olimpija se je na igralnem položaju branilca in krila okrepila z otrokom ljubljanskega kluba, Ljubljančanom Mirkom Mulalićem, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva. Ta je v dresu kluba iz Stožic nastopal že v ekipah mlajših starostnih kategorij, nazadnje pa je za zmaje igral v sezoni 2019/20.

Ljubljančan se v slovensko prestolnico vrača po tem, ko je v zadnjih dveh sezonah nosil dres Rabotničkega in Albe Fehervar. V sezoni 2021/22 je nosil dres madžarske ekipe Alba Fehervar in na osmih tekmah v povprečju dosegal 4,5 točke, 1,9 asistence in 1,8 skoka na tekmo. Na šestih tekmah v drugi regionalni ligi je nastopal za Rabotnički in vknjižil 10,3 točke, 1,5 skoka in 1,2 asistence na tekmo

33-letni Mulalić, ki bo zmajem na pomoč priskočil predvsem na tekmah slovenskega državnega prvenstva ter slovenskega pokalnega tekmovanja, je za ljubljanski klub zadnjič igral v sezoni 2019/20, ko je na parket stopil na 17 tekmah Lige ABA, dveh tekmah 7DAYS EuroCupa, vseh štirih preizkušnjah v Pokalu Spar ter na obeh tekmah Lige Nova KBM za prvaka. Na regionalni sceni je v 12,9 minute, ki jih je preživel na igrišču, dosegal 2,4 točke, 0,6 podaje in 0,6 skoka na tekmo, v Evropskem pokalu pa je na dveh tekmah dosegel 10 točk. V slovenskem pokalnem tekmovanju je skupno dosegel šest točk, v državnem prvenstvu pa se mu ni uspelo vpisati med strelce.