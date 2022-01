Slovenska predstavnika sta v 18. krogu lige ABA ostala brez zmage. Cedevita Olimpija je po izjemno napeti končnici v Podgorici z 91:93 klonila proti Budućnosti. Krog se je začel v petek v Novem mestu z obračunom Krke in Partizana, zanesljive zmage z 79:63 so se veselili košarkarji beograjskega kluba.

Košarkarji ljubljanske zasedbe so doživeli še en boleč tesen poraz proti ekipi z vrha regionalnega tekmovanja. Potem ko so v začetku tedna v domači dvorani z 82:83 klonili proti Crveni zvezdi, so danes na gostovanju v Podgorici po tesni in napeti končnici morali priznati premoč še Budućnosti, razlika pa je bila dve točki.

Po izenačenem prvem delu tekme so si domači v drugi četrtini prvič priigrali nekaj več točk naskoka. A je ta skopnel do konca tretje četrtine, ko je Jacob Pullen s trojko izenačil na 70:70.

Odločitev je tako padla v zadnjem delu. Budućnost je sicer vseskozi vodila, a prednost ni bila tolikšna, da je gostje ne bi mogli izničiti. V igri sta jih držala Zoran Dragič in Pullen s trojkama v pravih trenutkih, slednji je tako znižal na 83:84 dve minuti pred koncem. Toda tudi Budućnost je imela v teh trenutkih igralce z mirno roko in odgovorila s trojko. Spet pa je bil Pullen tisti, ki je goste približal. Manj kot minuto pred koncem je s košem izenačil na 87:87, toda končnica se ni odvila po željah Ljubljančanov.

Zack Auguste je pet sekund pred koncem še znižal na 91:92, na drugi strani je nato Dennis Seeley sicer zadel le en prosti met, toda po zgrešenem drugem so domači prišli do žoge in končali tekmo.

Pri Ljubljančanih sta se najbolj izkazala Dragić z 20 točkami in Pullen s 17, eno manj je dosegel Jaka Blažič. Pri domačih je 17 točk dosegel Justin Cobbs.

"Malenkosti odločajo takšne tekme. Naši tekmeci so ob koncu zadeli težek met za tri točke, že prej trojko in dodaten prosti met. To nam na koncu ni dovolilo, da pridemo do zmage. Fantom nimam kaj zameriti. Borili so se celotno tekmo in igrali s prvo energijo. Bilo je nekaj napak, zato moramo našo igro analizirati, a smo na dobri poti," je po koncu dejal trener ljubljanske ekipe, Jurica Golemac.

Naslednjo tekmo v ligi ABA bodo Ljubljančani igrali v sredo, ko bodo gostili Igokeo.

Krka nemočna proti Partizanu

Krka je doživela nov poraz v ligi ABA, v boju z ekipo z vrha lestvice ni imela pravih možnosti za presenečenje, saj so Beograjčani potrdili status favorita in na koncu zanesljivo zmagali z 79:63 ter začasno spet prevzeli prvo mesto.

Prva četrtina je bila še kolikor toliko izenačena, Krka pa je zaostajala samo za štiri točke. Tudi do polovice tekme so bili domači še blizu, razlika pa je bila ob polčasu –9.

Krka je morala priznati premoč Partizanu. Foto: Liga ABA/Krka/Drago Perko

A Partizan je v tretji četrtini prišel do prednosti 15 točk in kazalo je, da je dvoboj odločen. Vendar so Novomeščani v zadnji četrtini še enkrat zapretili. Po zaostanku 49:65 so domači posegli po minuti odmora, nato pa poskušali predvsem s trojkami še ujeti Beograjčane. To jim je delno uspelo, saj sta po dve zadela Luka Lapornik in Rok Stipčević, tako da je bil izid dve minuti pred koncem le še 60:69, 65 sekund pred koncem pa 63:71.

Toda gostje niso dovolili preobrata, spet so strnili svoje vrste in v končnici tekme zadržali prednost ter jo pred koncem spet povečali na več kot deset točk.

Stipčević je bil s 15 točkami najboljši strelec domačih, dve manj je dosegel Adonis Thomas. Pri Partizanu pa je bil najbolj učinkovit s 15 Balša Koprivica.

Liga ABA, 18. krog: Petek, 28. januar:

Krka : Partizan 63:79

Stipčević 15, Thomas 13, Lapornik L. (8 sk.) in Lapornik M. 10; Koprivica 15, Smailagić 10 (8 sk.), ..., Gregor Glas 7 (4 sk, 1 as.) v 18:33 Split : Igokea 89:77

Shorter 28, Bajo 14, Nejc Barič 14 (1 sk., 1 as.) v 23:30, Maj Kovačevič 12 (1 sk.) v 29:11; Jošilo 17, Ilić (10 sk.) in Robinson 14 Borac : Zadar 79:73*

Đoković 18, Tomašević 14; Thompson 17, Carter (13 sk.) in Junaković 14 Sobota, 29. januar:

Cibona : SC Derby 90:75

Gegić in Vildoza 18; Kamenjaš 20 (8 sk.), Neal 16 (9 as.) FMP : Mega 79:86

Jones 21, Radonjić 17; Simanić 15 (11 sk.), Cerovina in Jović 11 Nedelja, 30. januar:

Crvena zvezda : Mornar 81:74

Davidovac 18, Lazić 13; Mihailović 26, Sehović 12 Budućnost : Cedevita Olimpija 93:91

Cobbs 17, Reed 14; Dragić 20, Pullen 17, Blažič 16, Auguste 12 *po podaljšku