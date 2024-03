Čeprav daleč manj od tistega, kar je obračun Krke in Cedevite Olimpije za slovensko športno javnost pomenil nekoč, pa ljubljansko-novomeški obračun še vedno pomeni največ, kar lahko ponudi slovenska klubska košarka. Tako je bilo tudi v soboto, ko sta se ekipi pomerili v predzadnjem krogu rednega dela lige ABA. Košarkarji Krke so v tretjem poskusu v tej sezoni prišli do prve zmage z 92:78, po kateri še ohranjajo možnosti za obstanek v elitni ABA druščini.

A apetite novomeškega kluba po zmagi na slovenskem derbiju, so približno dve uri kasneje dodobra znova dodobra zmanjšali košarkarji Mornarja, s katerim Krka bije boj za predzadnje mesto v ligi. Ekipa iz Bara je namreč v soboto premagala Borac in ima na 13. mestu pred zadnjim krogom zmago več od Krke. Ta se bo v zadnjem krogu pomerila ravno z Borcem, ob tem pa bo močno stiskala pesti še za FMP, ki se bo pomeril Mornarjem. Krki gre ob tem na roke vsaj dejstvo, da bi ob morebitnem izenačenem izkupičku zmag in porazov zaradi boljšega izkupička na medsebojnih obračunih na lestvici končala pred tekmecem iz Črne gore.

Leon Stergar je bil s 17 točkami prvi strelec Krke ob zmagi nad Cedevito Olimpijo. Foto: Krka/Drago Perko/kosarka.si

"Košarkarjem bi čestital za borbeno predstavo, mislim, da smo bili boljši in da smo zasluženo zmagali. Kar se tiče tekme smo imeli v prvem polčasu nekaj težav z napadalnim skokom Olimpije, na drugi strani pa mislim, da smo mi napadalno odigrali eno boljših tekem. V nadaljevanju nam je na trenutke zmanjkalo moči, zato je na trenutke delovalo, da nimamo ideje, a mislim, da smo s to rotacijo osmih košarkarjev dobro odgovorili na igro gostov. Vedeli smo, da če bomo želeli zmagati, da bomo morali odigrati najbolj kompletno tekmo sezone," je po zmagi dejal strateg Krke Gašper Okorn, ki ga prihodnjo soboto z dolenjskim klubom čaka trenutek resnice.

Prihodnji vikend prinaša trenutek resnice

Krka bo najprej ob 19.00 gostovala v Čačku pri Borcu, dve uri zatem pa se bo odvil obračun FMP-ja in Mornarja. "Kar se tiče epiloga lige ABA, smo imeli mi že 24 krogov pred tem priložnost dobiti kakšno tekmo več in bi bile danes stvari povsem drugačne. Na žalost se to ni zgodilo. Zdaj bomo videli, če nam bo ta zmaga sploh na kakršen koli način pripomogla, smo se pa že prej dogovorili, da bomo igrali do konca, da ne bomo razpadli, kar bi se marsikateri ekipi tako psihično kot fizično pripetilo. Že zadnji tekmi z Igokeo in Splitom sta nakazali, da nismo daleč od tega, kar si želimo, na tej tekmi pa nam je vendarle uspelo do konca. Ker mi ponavadi proti večini tekmecev zdržimo 30 minut, potem pa pride do nekih lukenj in razkroja. Čeprav je strah, da se nam to ponovi obstajal, pa smo zdaj končno tekmo izpeljali do konca," je dodal Okorn.

Krka bo v zadnjem krogu gostovala v Čačku. Foto: www.alesfevzer.com

Krka je sicer proti Cedeviti Olimpiji igrala le z osmimi košarkarji, ob skrajšani rotaciji in nekaterih težavah s poškodbami pa v oči ob 20 porazih v sezoni bodejo nekatere tekme, na katerih je bila Krka vse do zaključka v igri za zmago, a je na koncu tudi na račun nespametnih potez na svoj račun vpisala le pet uspehov. Kljub nezavidljivemu položaju v Novem mestu ohranjajo mirno kri. "Sam sem si želel, da ostanemo mirni, da ne zganjamo nobene panike, da se osredotočimo predvsem nase in eden drugemu obljubimo, da bomo garali do konca. Tega se držimo. Na kar nekaj tekmah smo bili v dobrem položaju pa smo potem zašli v črno luknjo in tekmeca ne moremo več ujeti. Fantom sem povedal, da bom stal za njimi, da jim bom kril hrbet, normalno treniramo, ne zganjamo pa nobene panike. Ne skrivamo pa dejstva, da smo razočarani. Sam sem razočaran, enako igralci, a borili se bomo do konca in videli, če lahko zadeve še kakorkoli spremenimo," je še dodal Okorn.

Cedevita Olimpija je v soboto razočarala. Foto: www.alesfevzer.com

Ob Krkinem boju za preživetje pa se na drugi strani Cedevita Olimpija bori za čim boljše izhodišče pred začetkom končnice. V igri je boj za četrto mesto, ki prinaša prednost domačega terena. Strateg Zoran Martić je bil po porazu s Krko in skupno desetim porazom sezone v regionalni ligi vidno razočaran. "Čestitke Krki za zasluženo zmago, ki so si jo danes tudi v luči boja za obstanek definitivno bolj želeli. Absolutno je bil velik problem naš pristop. Če se določena stvar zgodi enkrat, je to slučaj, če se to dogaja ves čas, tako kot se nam, potem je jasno, da je to neka matrica, ki se ponavlja. Takšen poraz nikoli ni dober, v trenutni situaciji še toliko manj," je bil redkobeseden Martić. Ljubljanska ekipa bo v zadnjem krogu v petek gostovala v Zagrebu pri Ciboni.

