Razigrana Krka v derbiju boljša od Olimpije

Novomeška Krka se je v 25. krogu lige ABA v Novem mestu na večnem slovenskem košarkarskem derbiju pomerila s Cedevito Olimpijo in jo premagala z 92:78. Novomeščani so prišli do pomembne zmage v boju za obstanek v jadranski ligi.

Olimpija v zaključku rednega dela tekmovanja igra za boljše izhodišče v končnici. Varovancem glavnega trenerja Zorana Martića za ovratnik dihata Mega in Zadar, danes pa so v Novem mestu zapravili priložnost, da tekmecem pobegnejo. Novomeščani, ki se krčevito borijo za obstanek v ligi so proti večnim rivalom iz Ljubljane zaigrali navdahnjeno in jih premagali z 92:78.

Kar šest varovancev trenerja Gašperja Okorna je doseglo dvomestno število točk, največ, 17 Leon Stergar. Tem je dodal še po sedem skokov in sedem asistenc. 15 točk je zmagi Krke prispeval Marko Radovanović, 13 Jan Špan, 12 Darko Planinić, 11 Miha Cerkvenik in deset Niko Bačvić. Pri Ljubljančanih je bil s 16 točkami najboljši strelec Američan Justin Cobbs, po 14 točk sta dosegla Jaka Blažič in Alen Omić. Slednji je zbral še osupljivih 21 skokov.

