Krka vse bližje prvemu mestu po rednem delu

V ligi Nova KBM je do konca rednega dela na sporedu še pet krogov. Za uvod v 23. so košarkarji Krke do 19. zmage prišli na gostovanju v Škofji Loki, kjer so LTH Castings premagali z 78:63. V soboto se bo Helios pomeril s Šenčurjem, Podčetrtek bo gostoval pri Šentjurju.

Krka (19-4) je po tretji zaporedni zmagi vedno bližje prvemu mestu po rednem delu, LTH Castings (10-12) pa po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah čaka ogorčen boj za uvrstitev v končnico lige. Ločani imajo do konca rednega dela še pet tekem, naslednja jih čaka 3. aprila v Šenčurju, Krka pa štiri. V 24. krogu bo gostovala v Šentjurju (3. april).

Novomeščani so vodili od prve do zadnje sekunde, najvišjo razliko pa so si priigrali na začetku druge četrtine pri vodstvu 27:8. LTH Castings, ki je v prvih 13 minutah dosegel zgolj dva koša iz igre, se je na začetku drugega polčasa približal na 39:43, bližje pa mu Krka ni dovolila.

Pri gostih sta v odsotnosti Jana Špana, Marka Radovanovića, Jurija Macure in Jairusa Hamiltona največ točk dosegla Miha Škedelj (25 točk, devet skokov) in Miha Cerkvenik (18 točk, sedem skokov), za domače pa je Kendall Tyrek Robinson zbral 23 točk in devet skokov.

Liga Nova KBM, 23. krog

Sreda, 27. marec:

Petek, 29. marec:

Sobota, 30. marec:

Lestvica: