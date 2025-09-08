Odmeva pismo LeBrona: bo zgladil zamero, ki traja več let?

LeBron James je postal prvi igralec lige NBA, ki je objavil esej v kitajskem državnem časopisu People's Daily, kar je nenavadna poteza, ki nakazuje, da se večletni spor med najvišjo severnoameriško košarkarsko ligo in Pekingom morda bliža koncu.

Liga NBA je na Kitajskem, kjer košarko igra približno 300 milijonov ljudi, desetletja uživala v hitri rasti, po nekaterih ocenah je na svojem vrhuncu liga na v tej državi bila posel, vreden več kot 3,4 milijarde evrov.

Liga NBA je bila eden najbolj priljubljenih ameriških kulturnih proizvodov v državi do leta 2019, ko je Daryl Morey, takratni generalni direktor ekipe Houston Rockets, tvitnil v podporo protivladnim protestnikom v Hongkongu.

Na stotine milijonov evrov škode

NBA naj bi zaradi spora s kitajsko vlado izgubila na stotine milijonov evrov. Foto: Gulliverimage Posledice so bile hitre in brutalne. Kitajska državna radiotelevizija CCTV je za 28 mesecev prenehala predvajati tekme lige NBA, lokalni sponzorji so prekinili sodelovanje, izdelki Rocketsov pa so izginili s polic kitajskih trgovin.

Komisar lige NBA Adam Silver je leta 2022 razkril, da so finančne izgube znašale "na stotine milijonov" evrov.

Šest let pozneje, kljub obnovljenim trgovinskim napetostim med ZDA in Kitajsko, objava Jamesovega eseja v časopisu People's Daily priča o tem, kako se odnos lige NBA z njenim najpomembnejšim trgom zunaj Severne Amerike bliža spravi.

Liga NBA se vrača na kitajska tla

James na turneji Forever King na Kitajskem. Foto: Gulliverimage V zadnjih treh letih je CCTV postopoma na spored vrnil prenose tekem lige NBA, kitajska podjetja pa so podpisala pogodbe z ligo.

Liga NBA se naslednji mesec pripravlja na dve predsezonski tekmi v Macau, kar bo prvič po letu 2019, da ekipe lige NBA igrajo na kitajskih tleh.

Jamesov esej v časopisu, znanem po tem, da izraža stališča kitajskih oblasi o različnih vprašanjih, sledi njegovim obiskom kitajskih velemest Šanghaj in Čengdu v okviru turneje Forever King, ki obeležuje 20. obletnico njegove prve turneje z znamko Nike po Aziji.