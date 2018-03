Od Slovencev najboljši Američan

Slovenski legionarji v Španiji

Košarkarji Reala so se po težki petkovi tekmi v evroligi, ko so doma izgubili proti Fenerbahčeju, že 19. zmage veselili v španskem prvenstvu. Madridčani so s 96:81 premagali San Pablo Burgos, interni dvoboj pri španskem velikanu med Anthonyjem Randolphom in Luko Dončićem pa je gladko dobil Američan s slovenskim potnim listom.