V tolažbo mu bo le super prodor, ob katerem so se vsi prijeli za glavo #video

Evroliga, 24. krog

Madridčani so tekmo proti turškemu velikanu katastrofalno odprli tekmo in v prvih petih minutah dosegli le dve točki, Turki na drugi strani pa 14. Trener Reala Pablo Laso ni dolgo razmišljal in v igro hitro poslal tudi Dončića, ki je poskrbel, da so domači že do konca uvodne četrtine ujeli goste (20:20), ob polčasu pa so že vodili (45:40). Dončić je že v prvem polčasu dosegel 12 točk, dve tudi z izjemnim prodorom, ki si ga lahko ogledate v spodnjem videu.

Dame in gospodje, Luka Dončić:

Žal slovenskemu branilcu v drugem delu ni šlo več prav nič od rok, v drugih 20 minutah je dosegel le dve točki, kar je bilo premalo za skalp razpoloženega Fenerbahčeja. Zgrešil je tudi trojko za podaljšek.

Drugi slovenski reprezentant prit Realu, Anthony Randolph, je v dobrih 20 minutah igre dosegel devet točk (met iz igre: 4/8), vpisal še štiri skoke in dve asistenci.

Real ostaja pri 14 zmagah, imajo pa zdaj deset porazov, kar je trenutno dovolj za peto mesto na lestvici.

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini: 3 točke (met za dve: 1/2, met za tri: 0/0, prosti meti: 1/2), skok, 3 asistence, 2 izgubljeni žogi; statistični indeks: 5; igral je 8:00 Po 2. četrtini: 12 točk (met za dve: 4/5, met za tri: 1/1, prosti meti: 1/2), skok, 4 asistence, ukradena žoga, 2 izgubljeni žogi; statistični indeks: 17; igral je 17:41 Po 3. četrtini: 12 točk (met za dve: 4/5, met za tri: 1/2, prosti meti: 1/2), skok, 4 asistence, ukradena žoga, 2 izgubljeni žogi; statistični indeks: 18; igral je 23:01 Po 4. četrtini: 14 točk (met za dve: 4/5, met za tri: 1/4, prosti meti: 3/4), skok, 4 asistence, ukradena žoga, 3 izgubljene žoge; statistični indeks: 17; igral je 28:04

Od "slovenskih" ekip je nocoj igrala tudi Crvena zvezda, Alen Omić je ob zmagi Beograjčanov nad Unicajo Malogo z 80:76 prispeval zgolj skok in zgrešil dva prosta meta.

Žalgiris Bena Udriha je v četrtek razbil Barcelono. Nekdanjega slovenskega NBA-jevca ni bilo v postavi litovskega kluba, je namreč poškodovan, a domači so proti katalonskemu ponosu vknjižili zmago z 90:74. Žalgiris je s 15. zmago na lestvici skočil pred Dončićev Real.

Brose Bamberg Alekseja Nikolića je na gostovanju v Valencii doživel poraz. Nikolić je dosegel pet točk.

Evroliga, 24. krog Četrtek

Žalgiris : Barcelona 90:74

Toupane 21, Pangos 18, White 11; Oriola 18, Tomić 11



Maccabi Tel Aviv : CSKA 73:93

Cole 13, Bolden 12; De Colo 19, Higgins 16, Clyburn 10



Valencia : Brose Bamberg 86:70

Abalde 18, San Emeterio 16, Dubljević 14; Musli 14, Hackett 11, ... Nikolić 5, izgubljena žoga in prekršek v 5:49 min.



Olimpija Milan : Anadolu Efes 77:64

M'Baye 14, Goudelock in Jerrel po 13; Weems 19, Štimac 12



Baskonia : Himki 97:77

Beaubois 16, Šengelia 15; Šved 23, Gill 21 Petek

Crvena zvezda : Unicaja Malaga 80:76

Rochestie 21, Bjelica 13, Omić 0, skok, izgubljena žoga in prekršek v 3:03; Waczynski 13, Brooks in Milosavljević 12



Panathinaikos : Olympiacos 85:87*

Calathes 23, Gist 21; Roberts 18, Spanoulis in Printezis 15



Real Madrid : Fenerbahče 83:86

Carroll 15, Dončić 14, skok, 4 asistence v 28:04, Randolph 9, 4 skoki, 2 asistenci v 20:45; Sloukas 20, Datome 17



* - po podaljšku.