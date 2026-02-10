Oblak in Shepard še naprej v boju za evroligo

Košarkarice so sklenile skupinski del evrolige. V boju za lovoriko še naprej ostajata slovenski reprezentantki Teja Oblak in Jessica Shepard.

Teja Oblak si je z Galatasaryjem priigrala prvo mesto v skupini in si že priigrala nastop na zaključnem turnirju. V kvalifikacijski tekmi za neposredno uvrstitev v polfinale se bo Galatasaray pomeril z Basket Landesom.

Drugi par je Fenerbahče Girona. Boljši iz dvoboja, ki se na dve dobljeni tekmi igra med 18. februarjem in 3. marcem, se uvrsti v polfinale zaključnega turnirja šesterice, poraženo ekipo čaka nastop v četrtfinalu.

Schio z Jessico si mora nastop v četrtfinalu turnirja še zagotoviti. V kvalifikacijski tekmi prav tako na dve zmagi se bo pomeril z Venezio. V drugem paru si bosta nasproti stala Zaragoza in Praga. Zaključni turnir bo na sporedu med 15. in 19. aprilom.

Schio je za napredovanje v zadnjem krogu premagal Bourgeso s 77:69, Shepard pa je dosegla 13 točk, sedem skokov in tri podaje. Galatasaray je prvo mesto potrdil z zmago 67:57 nad Girono. Teja Oblak je vpisala šest točk in sedem podaj.

V italijanskem prvenstvu je Schio za 17. zmago z 89:73 ugnal Sassari. Shepardova je v 22 minutah igre zabeležila dvojnega dvojčka. Dosegla je 23 točk, 10 skokov in tri podaje.

Jessica Shepard Foto: Aleš Fevžer

Ostale reprezentantke v svojih ligah

Ostale reprezentantke so zaigrale v svojih ligah. UMMC Jekaterinburg je z zmago 75:67 nad moskovskim MBA uspešno sklenil prvi del. Z dvajsetimi zmagami in zgolj enim porazom je prepričljivo osvojil prvo mesto. Liga za prvaka se začenja v teh dneh. Eva Lisec je za zadnjo zmago prispevala točko, tri skoke in dve podaji.

Tretji zaporedni poraz in skupno dvanajsti je doživel Alama San Martino. S tesnih 70:72 je premoč moral priznati Derthoni. Trenutno zaseda deveto mesto na lestvici in ga v nadaljevanju čaka hud boj za morebitno uvrstitev v končnico. Tina Cvijanović je zabeležila dve točki, dva skoka in podajo.

Enake usode je na Madžarskem deležna Mojca Jelenc. UNI Gyor je s tremi zmagami in šestnajstimi porazi na predzadnjem mestu lestvice. Proti Ceglediju je izgubil še enajstič zaporedoma - 61:115. Jelenc je bila z 12 točkami in petimi skoki najboljša v svoji ekipi.

Zala Friškovec s Sopronom drži tretje mesto. Tokrat je bil na krilih slovenske reprezentantke, ki je zbrala 18 točk, tri skoke in dve podaji, uspešnejši od zasedbe TSFE. V naslednjem kolu bona sporedu medsebojni dvoboj slovenskih košarkaric.

Do novih dveh zmag je v Izraelu prišel Maccabi Ramat Gan. S 67:56 je ugnal Maccabi Ashod in s 87:80 Elitzur. Teja Goršič je blestela na drugi tekmi, ko je v 24 minutah igre zabeležila 22 točk, šest skokov in podajo.

V Španiji je Joventut z 69:86 izgubil z Estudiantesom. Statistika Ajše Sivka je v 17 minutah igre ostala prazna.

Marburg je bil v Nemčiji z 89:74 boljši od Freiburga in drži peto mesto na lestvici. Lea Debeljak je za zmago dodala 14 točk, sedem skokov in sedem podaj.

Ob porazu LCC Klajpede 59:65 s Kaunasom v litovskem državnem prvenstvu je bila Tjaša Turnšek z 19 točkami, sedmimi skoki in tremi podajami najboljša posameznica ekipe.

Ajda Burgar in njen DSK Brandy sta na Češkem občutila moč evroligaške Prage. Ob porazu 46:130 je vpisala šest točk, tri skoke in podajo.

Do zmage pa je prišla Hana Ivanuša. BBC Troistorrents je s 83:70 ugnal Helios. Slovenska košarkarica na začasnem delu v Švici je zbrala osem točk, šest skokov in tri podaje.

Cinkarna Celje je redni del lige WABA z razmerjem osmih zmag in štirih porazov končala na četrtem mestu in se bo v boju za uvrstitev na zaključni turnir pomerila z bolgarskim Rilskim. V zadnjem kolu je s 65:72 izgubila na gostovanju pri Budućnosti. Zoja Štirn je prispevala 12 točk, pet skokov in podajo, Maruša Seničar je dodala dve točki, skok in dve podaji.

Enaka naloga čaka tudi Partizan, ki bo v četrtfinalu moči meril z Zagrebom. Redni del je sicer zaključil z zmago nad Montano 59:46. Blaža Čeh je zabeležila 12 točk, tri skoke in pet podaj. Na zaključni turnir lige sta že uvrščeni Budućnost in Montana.

Prek luže je bila Univerza Michigan State znova polovično uspešna. Proti Marylandu, katerega članica je žal poškodovana Lea Bartelme, je izgubila 70:86 in Penn State premagala z 81:70. Sara Sambolič je na obeh tekmah dobila nekaj minut priložnosti za igro in vknjižila po en skok.

