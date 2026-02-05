Slovenski košarkarji do 20 let z Romunijo, Izraelom in Češko

Slovenski košarkarji do 20 let bodo na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo sredi julija v Ljubljani, igrali v skupini D skupaj z Romunijo, Izraelom in Češko, je določil današnji žreb, ki ga je Fiba opravila v nemškem Freisingu.

Gre za generacijo, ki je Sloveniji v preteklih dveh letih prinesla dve kolajni. Na evropskem prvenstvu do 18 let leta 2024 na Finskem je bila tretja, prav tako pa lani na svetovnem prvenstvu v Lozani.

"Komaj čakamo, da se poleti znova zberemo in da se bo dveh medaljah pred domačimi navijači pokažemo v najboljši luči. To bo za nas poslovilno tekmovanje v mlajših reprezentancah, zato si želimo odmevnega rezultata," je po žrebu dejal Urban Kroflič.

Evropsko prvenstvo do 20 let bo od 11. do 19. julija. V skupini A bodo igrale Italija, Turčija, Francija in Nemčija, v skupini B Srbija, Latvija, Litva in Poljska, v skupini C pa Belgija, Hrvaška, Grčija ter Španija.

Vse slovenske reprezentance mlajših kategorij bodo v 2026 igrale v elitni diviziji A. EP do 18 let bo v Trentu, igralci do 16 let se bodo merili v Romuniji, dekleta do 20 let v Litvi, do 18 let na Švedskem in do 16 let v Romuniji.