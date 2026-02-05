Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
5. 2. 2026,
17.35

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Urban Kroflič slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let

Četrtek, 5. 2. 2026, 17.35

59 minut

EP v košarki do 20 let

Slovenski košarkarji do 20 let z Romunijo, Izraelom in Češko

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let Urban Kroflič | Foto FIBA

Foto: FIBA

Slovenski košarkarji do 20 let bodo na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo sredi julija v Ljubljani, igrali v skupini D skupaj z Romunijo, Izraelom in Češko, je določil današnji žreb, ki ga je Fiba opravila v nemškem Freisingu.

Gre za generacijo, ki je Sloveniji v preteklih dveh letih prinesla dve kolajni. Na evropskem prvenstvu do 18 let leta 2024 na Finskem je bila tretja, prav tako pa lani na svetovnem prvenstvu v Lozani.

"Komaj čakamo, da se poleti znova zberemo in da se bo dveh medaljah pred domačimi navijači pokažemo v najboljši luči. To bo za nas poslovilno tekmovanje v mlajših reprezentancah, zato si želimo odmevnega rezultata," je po žrebu dejal Urban Kroflič.

Evropsko prvenstvo do 20 let bo od 11. do 19. julija. V skupini A bodo igrale Italija, Turčija, Francija in Nemčija, v skupini B Srbija, Latvija, Litva in Poljska, v skupini C pa Belgija, Hrvaška, Grčija ter Španija.

Vse slovenske reprezentance mlajših kategorij bodo v 2026 igrale v elitni diviziji A. EP do 18 let bo v Trentu, igralci do 16 let se bodo merili v Romuniji, dekleta do 20 let v Litvi, do 18 let na Švedskem in do 16 let v Romuniji.

Urban Kroflič slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.