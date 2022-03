Nova zvezdniška nevarnost za Cedevito Olimpijo

Virtus Bologna je dva dni pred tekmo 15. kroga eurocupa s Cedevito Olimpijo predstavila svojega novega košarkarja. To je Tornike Shengelia. Zaradi vojne je predčasno zapustil moskovski CSKA, za katerega je na 13 tekmah letošnje evrolige v povprečju dajal po 15,1 točke na tekme. Imel je še 4,6 skoka in 2,5 asistence. Pred dvema sezona je bil še uspešnejši v dresu Baskonie, ko je v evroligi dosegel po 18,5 točke na tekmo. Pred leti se je preizkusil tudi v ligi NBA, a v Brooklynu in Chicagu ni dobil veliko priložnosti za igro. Ni pa edini, ki se je odločil zaradi ruske invazije na Ukrajijo zapustiti CSKA. Tudi Daniel Hackett bo doslej igral za klub iz Bologne.

Za CSKA je v evroligi dajal po 15,1 točke na tekmo. Foto: Guliver Image "Želim si isto kot ekipa," je na ponedeljkovem druženju z novinarji dejal 30-letni Toko, kot ga kličejo. To je osvojitev eurocupa in preboj v evroligo. "Ekipi bom dal energijo in svoje izkušnje. Želim, da za zmage igramo kot eno in se ne obremenjujemo z osebno statistiko. Zame je to velika priložnost, saj sem se pridružil zelo ambiciozni ekipi." Pravi, da si je pogledal več tekem Virtusa in je prepričan, da bi lahko igrali tudi v evroligi. "Več ekip eurocupa bi lahko igralo na višji ravni. Lahko bi bilo konkurenčnih tudi v evroligi. In Virtus je ena od teh ekip."

Shengelia zatrjuje, da je pripravljen, da za svoj nov klub debitira že v sredo. Virtus ima na četrtem mestu skupine B eurocupa osem zmag in šest porazov, Cedevita Olimpija na šestem sledi s sedmimi zmagami in sedmimi porazi.