Nova zvezdniška košarica za Francoze

Letošnje svetovno prvenstvo v košarki se nezadržno bliža, večina reprezentantov in košarkarjev pa uživa v zadnjih prostih dnevih pred delovnim poletjem. Medtem pa so rokave že pridno zavihali selektorji in strokovni štabi reprezentanc, med drugim tudi slovenske, ki bo v kratkem razkrila širši seznam reprezentantov, na katere bo konec avgusta računal selektor Aleksander Sekulić.

Za zdaj je tako še pod vprašajem, kako zvezdniške zasedbe bodo nastopale v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, je pa zagotovo, da tam francoska izbrana vrsta poleg Victorja Wembanyame ne mogla računati na zvezdnika lige NBA Joela Embiida, ki je bil dolgo časa na radarju francoske izbrane vrste. Njegov prihod v Francijo je bil že od aprila naprej pod velikim vprašajem, da ga ne bo v Aziji, pa je zdaj potrdil tudi francoski selektor Vincent Collet. "Letos ga gotovo ne bo. Ne vemo, kakšna bo prihodnost. On se mora odločiti. Čakamo na njegovo odločitev in upamo na najbolje," je v pogovoru za srbski Telegraf povedal Collet. Embiid bi med drugim lahko zaigral tudi za reprezentanci ZDA in Kameruna, saj si ga v svojih vrstah želita obe izbrani vrsti, a za zdaj reprezentančna prihodnost 29-letnega člana Philadelphie ostaja neznanka.

Poleg Embiida pa bo reprezentančno akcijo izpustil tudi prvi izbor letošnjega nabora Victor Wembanyama, ki bo poletje izkoristil za poletno ligo NBA in privajanje na svoj novi dom v San Antoniu. Čeprav si je 19-letni košarkar želel igrati tudi za Francijo, pa je na koncu moral sprejeti odločitev in si postaviti prioritete. "Upam, da se bo razvil v igralca takšnega kova, kot je Nikola Jokić. Star je šele 19 let, dobro ga poznam, ker sem ga treniral. Prepričan sem, da bo v ligi NBA zelo uspešen," je za Telegraf še dejal 60-letni Collet.

Francozi bodo na svetovnem prvenstvu branili bronasto odličje izpred štirih let, v prvem delu pa jih čakajo obračuni s Kanado, Latvijo in Libanonom.

