Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
20.15

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Panathinaikos Liga NBA Liga NBA Evroliga Evroliga Nigel Hayes-Davis

Četrtek, 12. 2. 2026, 20.15

0 minut

Iz NBA v evroligo

Nigel Hayes-Davis novi član Panathinaikosa

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nigel Hayes-Davis Fenerbahče | Nigel Hayes-Davis | Foto Guliverimage

Nigel Hayes-Davis

Foto: Guliverimage

Panathinaikos je v svoje vrste pripeljal odmevno okrepitev, ameriškega košarkarja Nigela Hayes-Davisa, najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja evrolige 2025, ki je lani s Fenerbahčejem postal evropski klubski prvak, nato pa odšel v ligo NBA.

Enaintridesetletni Nigel Hayes-Davis je sezono začel v Phoenix Suns, v zadnjem prestopnem roku pa je končal pri Milwaukeeju.

Panathinaikos je potrdil nakup novega igralca, ki bo v Atenah ostal dve sezoni in pol ter za to prejel 8,4 milijone evrov. S tem je Nigel Hayes-Davis postal tretji najbolje plačani košarkar na stari celini za Vasilijem Micićem in Kendrickom Nunnom.

Panathinaikos je v zadnjih sezonah vedno med glavnimi favoriti za naslov v evroligi, nazadnje je bil prvak v sezoni 2023/24, trenutno je na šestem mestu, zaključni turnir evrolige pa bo letos konec maja prav v njegovi dvorani v Atenah.

Panathinaikos Liga NBA Liga NBA Evroliga Evroliga Nigel Hayes-Davis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.