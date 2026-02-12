Panathinaikos je v svoje vrste pripeljal odmevno okrepitev, ameriškega košarkarja Nigela Hayes-Davisa, najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja evrolige 2025, ki je lani s Fenerbahčejem postal evropski klubski prvak, nato pa odšel v ligo NBA.

Enaintridesetletni Nigel Hayes-Davis je sezono začel v Phoenix Suns, v zadnjem prestopnem roku pa je končal pri Milwaukeeju.

Panathinaikos je potrdil nakup novega igralca, ki bo v Atenah ostal dve sezoni in pol ter za to prejel 8,4 milijone evrov. S tem je Nigel Hayes-Davis postal tretji najbolje plačani košarkar na stari celini za Vasilijem Micićem in Kendrickom Nunnom.

Panathinaikos je v zadnjih sezonah vedno med glavnimi favoriti za naslov v evroligi, nazadnje je bil prvak v sezoni 2023/24, trenutno je na šestem mestu, zaključni turnir evrolige pa bo letos konec maja prav v njegovi dvorani v Atenah.