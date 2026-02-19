Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
9.11

Četrtek, 19. 2. 2026, 9.11

Mi, socialisti ob vložitvi kandidatne liste izpostavili potrebo po levi alternativi

Miha Kordiš | "Mi, socialisti smo tu, da vzpostavimo tretji politični tabor, ki bo presekal s politiko kot običajno. Sestavljajo ga napredna civilna družba, borbeni sindikati in mi, socialistična stranka," je dejal Kordiš. | Foto STA

"Mi, socialisti smo tu, da vzpostavimo tretji politični tabor, ki bo presekal s politiko kot običajno. Sestavljajo ga napredna civilna družba, borbeni sindikati in mi, socialistična stranka," je dejal Kordiš.

Foto: STA

Stranka Mi, socialisti je v vseh osmih volilnih enotah vložila kandidatne liste. "Na volitve gremo, ker ta država potrebuje resno levo alternativo. Dovolj je bilo janšizma prejšnje vlade in dovolj je bilo sredinskega janšizma aktualne oblasti," je ob vložitvi list povedal predsednik stranke Miha Kordiš, so v stranki zapisali v sporočilu za javnost.

"Mi, socialisti smo tu, da vzpostavimo tretji politični tabor, ki bo presekal s politiko kot običajno. Sestavljajo ga napredna civilna družba, borbeni sindikati in mi, socialistična stranka," je dodal Kordiš.

40 moških in 32 žensk

Na listi je skupno 72 kandidatov, od tega 40 moških in 32 žensk, ki se bodo podrobneje predstavili v soboto v Ljubljani. Takrat bodo podrobneje predstavili tudi programske točke stranke. 

Stranka bo na volitvah nastopila kot socialistično gibanje, ki zagovarja mir, socialno pravičnost, javno zdravstvo, suvereno gospodarstvo in podnebno pravičnost, so še poudarili v sporočilu.

Stranka Mi, socialisti je bila ustanovljena leta 2025 in se na državnozborske volitve podaja prvič. Predseduje ji Miha Kordiš, ki je bil na zadnjih državnozborskih volitvah izvoljen na listi Levice.

Novice Začenja se volilna kampanja za volitve v DZ
Luka Mesec
Novice Mesec: Levica in Vesna sta ključ do levosredinske vlade
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar: Boj za glasove naj bo pošten in transparenten
