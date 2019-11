Dončić želi nadaljevati super serijo

Košarkarji Dallas Mavericks bodo ponoči v ligi NBA proti Keltom iz Bostona lovili peto zaporedno zmago v gosteh. Telički so doma na petih srečanjih izgubili trikrat, medtem ko so v gosteh v tej sezoni še neporaženi. Bodo Luka Dončić in druščina nadaljevali fantastično serijo? Poleg tekme v Bostonu bo na sporedu še pet srečanj. LA Clippers pričakujejo prvake iz Toronta, Rakete iz Houstona se bodo mudili pri Pelikanih, Golden State Warriors, ki so v tej sezoni daleč od tiste šampionske forme, pa bodo šele tretjo zmago v sezoni lovili proti Utah Jazz.