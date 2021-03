Najvišje priznanje za Luko Dončića

Nekaj Dončićev akcij iz sezone 2017/18:

"Luka Dončić je danes eden od glavnih igralcev lige NBA in svetovne košarke, ki so se v preteklosti izklesali v Realovem kamnolomu. V naš klub je prišel kot otrok, star le 13 let, in se po sedmih osvojenih lovorikah podal v ZDA. Na 216 tekmah v našem klubu je osvojil evroligo, interkontinentalni pokal, trikrat je bil španski prvak in dvakrat pokalni," so v sporočilu za javnost zapisali pri Realu.

Poleg Dončića je bil prestižnega naziva deležen tudi legenda relija Carlos Sainz, ki po Realovih besedah velja za enega od največjih španskih športnikov vseh časov. Dvakrat je bil svetovni prvak v reliju, kar trikrat pa je bil zmagovalec prestižnega relija Dakar.

Velika čast je doletela tudi Carlosa Sainza. Foto: Reuters

