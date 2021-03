Izjemna predstava Dončića s črno piko

Obračun med Portland Trailblazers in Dallas Mavericks - pomerila se bosta spet v noči na ponedeljek - je imel posebno noto, saj sta obe ekipi v igri za končnico. Gostitelji so se v tekmo podali s šestega mesta na zahodu, Luka Dončić in soigralci pa z osmega položaja, ki še vodi v izločilne boje.

Čeprav je bil dvoboj pomemben, se roke košarkarjem niso zatresle. V prvi četrtini smo videli kar 15 trojk – domači so jih dosegli osem iz dvanajstih, gostje sedem iz enajstih poizkusov. Slovenski košarkar je prve točke dosegel prav izza črte 7,25 metra. Njegovih šest v prvih dvanajstih minutah so bile posledica dveh zadetih metov za tri točke.

Sicer pa se obračun sprva ni odvijal po notah moštva iz Teksasa, saj je Portland povedel že s 30:21, vendar je Tim Hardaway jr. z dvema trojka hitro našel priključek. Odlično sta bila na uvodu razpoložena še Maxi Kleber z osmimi in rezervist Jalen Brunson s sedmimi točkami, a je Dallas kljub vsemu zaostajal s 33:37.

Kaj kmalu pa je na sceno stopil prvi zvezdnik Dallasa in bil ob koncu prvega polčasa z 22 točkami skupaj z Damianom Lillardom najboljši strelec. Oba sta letos zaigrala tudi na tekmi zvezd, kjer sta bila soigralca, tokrat pa je bilo jasno, da se bo zmage veselil le en. Ob polčasu je bolje kazalo slednjemu, saj je Portland vodil s 64:60.

Slovenski košarkarski čudežni deček je imel po polovici obračuna tako identično točkovno izhodišče kot pred dvema dnevoma, ko je na koncu za zmago proti LA Clippers prispeval kar 42 točk.

V tretji četrtini se je tehtnica začela nagibati na stran košarkarjev Dallasa, ki so v tem delu igre dosegli kar 38 točk. Dončić je bil še naprej vroč in pomagal, da so Teksačani zrežirali delni izid 9:0 za vodstvo s 93:86.

V taboru domačih je zavladala panika, a ne zaradi vodstva gostov, ampak zaradi dejstva, ker se je njihov prvi mož Lillard znašel na tleh in držal za koleno, potem ko je borbeni Josh Richardson v boju za žogo padel na njegovo nogo. Šele sredi zadnje četrtine se je vrnil v igro, Dallas pa je medtem prišel celo do prednosti +8 (98:90), ko je Dončić dosegel svojo 32. točko.

Vse je kazalo v to smer, da bi lahko izbranci Ricka Carlisleja zapustili dvorano zadovoljni. A ni zadostoval niti naskok pri 103:96. Svojo računico je imel namreč vroči CJ McCollum, ki je ob odsotnosti Lillarda prevzel odgovornost na svoja pleča. S soigralci je zrežiral delni izid 14:3 za vodstvo s 115:110. Kdo drug kot Dončić je s polaganjem prekinil črne minute Dallasa.

McCollum je rešetal mrežico Dallasa in bil ključen mož za zmago Portlanda. Foto: Reuters Ko se je na parket vendarle vrnil Lillard (31 točk), so se domačim spet odprla obzorja, usodo gostov pa sta z novima trojkama zapečatila McCollum (32 točk – sedem trojk iz 13 poizkusov) in Robert Covington. Izvrstna predstava Dončića, ki je bil z 38 točkami, 9 skoki in 9 asistencami (za trojni dvojček sta mu zmanjkala vsega skoka in asistenca) najboljši posameznik tekme, je imela tako črno piko, saj je Dallas izgubil s 119:125.

Poražen je bil tudi Miami, ki je na domačih tleh doživel pravi polom. Ekipi s Floride ni pomagala niti dobra igra Gorana Dragića, ki je tekmo zaključil pri 16 točkah. Košarkarji Indiana Pacers so bili bolj razpoloženi in se na koncu veselili zmage s 137:110. To je bil šele tretji poraz Miamija v zadnjih desetih tekmah in drugi zaporedni, Indiana pa je v ravno toliko obračunih prišla prav do tretje zmage.

Goran Dragić je bil po koncu dvoboja z Indiano razočaran. Foto: Guliverimage

Zato pa smo izjemno razburljivo tekmo spremljali v Denverju. 45 sekund pred koncem rednega dela je že kazalo, da bodo košarkarji Chicaga priredili presenečenje, potem ko so vodili s 114:108, a sta imela Nikola Jokić (34 točk, 15 skokov, 9 asistenc) in Jamal Murray (34 točk) drugačne načrte. Najprej je trojko zadel srbski košarkar, nato je Murray znižal na 113:114. Ko je Zach Lavine 16 sekund do izteka zadel oba prosta meta, so bili Bulls videti v varnem območju. A je po podaji Jokića Murray 0,4 sekund pred koncem zadel trojko za podaljšek. Omenjeni dvojec je ponovil akcijo takoj ob začetku dodatnih petih minutah in bil na koncu najbolj zaslužen za preobrat in novo zmago Denverja, ki jo je s klopi spremljal slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Houston Rockets : Detroit Pistons 100:113

Wall 21, 7 as., Oladipo 19, Wood 18, 11 sk.; Jackson 23, Bey 20



Memphis Grizllies : Golden State Warriors 103: 116

Morant in Allen 14, Valančiunas 10,16 sk.; Wiggins 40, 8 sk., Poole 25, Lee 21



Boston Celtics : Sacramento Kings 96:107

Brown 19, 11 sk., Walker 16, 7 as.; Fox 29, Holmes 25, 11 sk., Hield 22



Cleveland Cavaliers : San Antonio Spurs 110:116

Garland 29, 8 as., Sexton 29, Allen 15, 11 sk.; Johnson 23, 21 sk., Murray 22, DeRozan 20, 7 as.



Miami Heat : Indiana Pacers 110:137

Adebayo 20, Butler 17, Dragić 16 (met za 3 2/4, za dve 4/6, prosti meti 2/2), 3 as., 2 sk., blokada, 1. ukr. žoga 2. izg. žogi v 24 min.; Brogdon 27, Holiday 17, McConnell 16, 15 as., 6 sk., Sabonis 13, 15 sk.



Orlando Magic - Brooklyn Nets 121:113

Gordon 38, Fournier 31, Vučević 22, 14 sk., 8 as.; Irving 43, Harden 19, 9 as.



Toronto Raptors : Utah Jazz 112:115

Siakam 27, 9 as., VanVleet 17, 9 as., 6 sk., Powell 17; Mitchell 31, 6 as. Ingles 19, 6 as., Gobert 15, 16 sk.



Denver Nuggets : Chicago Bulls 131:127 /po podaljšku/

Jokić 34, 15 sk., 9 as., Murray 34, Porter Jr., Čančar ni igral; LaVine 32, Porter Jr. 22.

Phoenix Suns : Minnesota Timberwolves 113:101

Paul 20, 9 as., Bridges 17, Booker 16; Towns 24, 9 slk, Rubio 21, 10 as., 5 sk.



Portland Trail Blazers : Dallas Mavericks 125:119

McCollum 32, Lillard 31; Luka Dončić 38 (za 3 4/13, za 11/14, prosti meti 4/5) 9 sk., 9 as., ukr. žoga, 4 izg. žoge v 39 min., Hardaway jr. 25, 5 sk. in as., Kleber 16, Porzingis 11, 8 sk.