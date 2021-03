Nova kraljevska predstava LeBrona Jamesa #video

V ligi NBA je bilo v noči na petek odigranih šest tekem, na parketu pa niti enega Slovenca, saj so klubi Luke Dončića (Dallasa), Vlatka Čančarja (Denver) in Gorana Dragića (Miami) počivali. Branilec naslova Los Angeles Lakers je na krilih LeBrona James pozdravil četrto zaporedno zmago, vodilni Utah je ostal praznih rok pri Washingtonu, kjer sta blestela Bradley Beal in Russell Westbrook, v tej sezoni skromna Minnesota pa je po zaslugi rekordnega učinka najstnika Anthonyja Edwardsa presenetila Phoenix.

Po zvezdniškem spektaklu All-Star so branilci naslova Los Angeles Lakers nepremagljivi. Čeprav nastopajo brez prvega centra Anthonyja Davisa (pod koši manjka tudi Španec Marc Gasol), so dobili še četrto zaporedno tekmo. Tokrat so premagali Charlotte s 116:105, v napadu pa je navduševal LeBron James.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

36-letni ''kralj'' James, po mnenju stavnih hiš prvi favorit za priznanje najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP), je izstopal zlasti v napadu. Dosegel je 37 točk, v tej sezoni je le dvakrat dosegel več točk, prispeval pa še osem skokov in šest asistenc. Jezerniki so zmanjšali zaostanek za vodilnim Utahom, hkrati pa na drugem mestu prehiteli Phoenix. Pri Charlottu je novinec LaMelo Ball odigral prvo tekmo v Los Angelesu in jo končal pri 26 točkah, sedmih asistencah, petih skokih, a tudi šestih izgubljenih žogah.

Beal in Westbrook dosegla 78, Edwards in Towns kar 83 točk

Vodilni Utah je padel v glavnem mestu ZDA. Washington je na krilih najboljšega strelca lige NBA Bradleyja Beala in pa vsestranskega Russlla Westbrooka, ki je dosegel nov trojni dvojček, že 13. v tej sezoni, zmagal s 131:122. Beal je dosegel 43 točk in bil najboljši strelec večera v ligi NBA, Westbrook pa je 35 točkam dodal še 15 skokov in 13 asistenc.

Westbrook se je podpisal pod svoj 159. trojni dvojček v zgodovini lige NBA:

😤 35 PTS, 15 REB, 13 AST

😤 13th triple-double of season

😤 159th triple-double of career@russwest44 was ACTIVE in the @WashWizards victory vs. Utah! #DCAboveAll pic.twitter.com/UBq5fyvuE6 — NBA (@NBA) March 19, 2021

Wizards so prekinili niz petih zaporednih porazov in kar devetih zaporednih neuspehov proti klubu iz Salt Lake Cityja, pri katerem je dal Donovan Mitchell 42 točk in s tem izenačil strelski rekord sezone. Utah je v mesecu marcu izgubil kar štiri od šestih tekem, a z izkupičkom 29 zmag in 11 porazov še vodi na lestvici. Gostom do uspeha ni pomagal niti vroči Avstralec Joe Ingles, ki je poskrbel za strelski rekord kariere (34 točk), trojke pa metal izjemnih 8/10.

Strelski rekord kariere najstnika Anthonyja Edwardsa (42 točk):

Brez zmage je ostal tudi Phoenix. Sonca so ostala praznih rok proti Minnesoti, pri kateri sta bila zelo razigrana 19-letni novinec Anthony Edwards (42 točk – rekord kariere) in Karl-Anthony Towns (41 točk). Minnesota je tako dočakala okroglo deseto zmago v tej sezoni, a še vedno ostaja najslabše moštvo, Edwards pa je postal tretji najmlajši košarkar v zgodovini lige NBA, ki je presegel mejo 40 točk. Pred njim je omenjeni dosežek uspel le velikima zvezdnikoma LeBronu Jamesu (19 let in 88 dni) in Kevinu Durantu (19 let in 200 dni).

Vedno bolje gre v ligi NBA tudi Atlanti, ki je zmagala že sedmič zapored in se na lestvici vzhodne konference povzpela na peto mesto.

Liga NBA, 18. marec:

Washington Wizards : Utah Jazz 131:122

Beal 43 (met iz igre 16/24), Westbrook 35 (met iz igre 12/23), 15 sk., 13 asist.; Mitchell 42 (met iz igre 16/30), Ingles 34 (trojke 8/10), Gobert 10, 13 sk. Atlanta Hawks : Oklahoma City Thunder 116:93

Young (9 asist.) in Bogdanović 23, Collins 19; Gilgeous-Alexander 19, Jerome 18 New York Knicks : Orlando Magic 94:93

Burks 21, 10 sk., Bullock 20, Randle 18, 17 asist., 10 sk., Barrett 17, 9 sk.; Fournier 23, Vučević (16 sk.) in Gordon 17 Phoenix Suns : Minnesota Timberwolves 119:123

Booker 35, Bridges (8 asist.) in Paul 17; Edwards 42 (met iz igre 15/31), Towns 41 (met iz igre 15/24), 10 sk., 8 asist. Portland Trail Blazers : New Orleans Pelicans 101:93

Lillard 36 (trojke 6/15), Kanter 16, 13 sk., Anthony 15; Williamson 26, 10 sk., Ingram 19, Ball 15, 8 asist. Los Angeles Lakers : Charlotte Hornets 116:105

James 37 (met iz igre 14/22), 8 sk., Schröder 22; Ball 26, Rozier 20, Washington 18, 8 sk.

