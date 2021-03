Nova Dončićeva čarovnija za visoko zmago Dallasa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko sta Goran Dragić in Vlatko Čančar ob porazih svojih moštev počivala, pa je Luka Dončić (37 točk, 7 skokov, 5 asistence) z izjemno strelsko prestavo Dallas popeljal do visoke zmage v Portlandu. Ob tem pa si je lahko privoščil tudi počitek v zadnji četrtini.

Ko je dve minuti pred koncem tretje četrtine Luka Dončić sprožil met izza črte za tri točke, se je žoga od obroča odbila v tekmečeve roke. Glede na njegov odstotek meta v tej sezoni (35%) - nič senzacionalnega. A to je bil ta večer njegov deveti poskus meta za tri točke in prvi zgrešeni. Edini.

Če Dallas ne bi vseh dvomov o zmagovalcu tekme razblinil že po treh četrtinah igre, zaradi česar si je Dončić lahko že dvanajst minut pred koncem oblekel trenirko in na obraz potegnil obvezno zaščitno masko, bi se bržčas podal v lov na svoj osebni strelski rekord. Ta tako še naprej ostaja 46. Toliko jih je namreč pred petimi tedni natresel proti New Orleansu. A tudi tokratna statistika je bila bleščeča. V manj kot 30 minutah igre je 22-letni slovenski reprezentant dosegel kar 37 točk (met za 3 točke 8:9, za 2 točki 5:10, prosti meti 3:6). Ob tem je ujel še sedem odbitih žog in ujel štiri odbite žoge.

Že na tretji zaporedni tekmi je krepko presegel mejo 30 točk. To je bil še eden od tistih večerov, ko obramba nasprotnega moštva, v tem primeru Portland Trail Blazzers, ni našla pravega recepta za Dallasovo številko 77. S koraki nazaj ali v stran je igraje prihajal do metov z razdalje. Če je bilo treba, se je podal tudi v raketo. Deset točk je namreč dosegel neposredno pod košem. "Moral bi zadeti tudi tisti zadnji met," se je po zmagi pošalil Dončić. "Moja priprava na tekmo ni bila kaj dosti drugačna od predhodnih. Smo se pa v ekipi zelo dobro zavedali, da moramo več pokazati v obrambi. To nam je uspelo. Dvigujemo se. V tem slogu moramo nadaljevati," je še dodal.

Foto: Guliver Image

Korak proti končnici

Dodatno razsežnost nori strelski noči ljubljanskega zvezdnika je dalo prav gibanje rezultata. Z dobrim strelskim nizom je namreč do polovice druge četrtine preprečeval, da bi se Portland, ki je večinoma vodil (nikoli za več kot 7 točk) odlepil. Ko pa je prestavil v še višjo prestavo, je bil kot vodja teksaške konjenice, ki se je podala v beg. Dallas je namreč drugo četrtino dobil s 14, tretjo pa s kra 23 točkami prednosti. Na začetku tretje četrtine so gostje vodili že z 38 točkami naskoka (107:69). Tudi ob vstopu rezervistov se razmerje moči ni spremenilo. Še več, košarkarji s klopi so gostom priigrali celo 45 točk naskoka. Na koncu pa je razlika znašala 40 (132:92).

Dallas se je tako Portlandu oddolžil za sobotni poraz (125:119). Prišel je do 22. zmage v sezoni (na 41. tekmi sezone). S tem nadaljuje vzpon proti območju ekip, ki si bodo zagotovila neposredno mesto v končnici. Na tej poti po pomemben niz tekem v tem tednu. V noči na četrtek namreč Dončića in soigralce čaka Minnesota, v soboto Indiana, v nedeljo pa še New Orleans.

Foto: Guliver Image

Dragić na prisilnem počitku

Finalisti prejšnje sezone lige NBA, košarkarji Miami Heat, so morali drugič v dveh dneh priznati premoč Indiani. Prvič so izgubili s 27 točkami razlike, tokrat pa po podaljšku s 106:109. Goran Dragić ni nastopil; počival je zaradi bolečin v hrbtu.

To je bil tretji zaporedni poraz Miamija in 21. v sezoni, kar pomeni, da so podprvaki trenutno peta ekipa na vzhodu s komaj 51,2-odstotnim izkupičkom.

Ob Dragićevi odsotnosti sta za Heat največ točk dosegla Bam Adebayo (29 točk, 10 skokov) in Jimmy Butler (21 točk, 15 skokov). Pri Indiani je kar sedem igralcev doseglo več kot deset točk, največ med njimi sta jih zbrala Litovec Domantas Sabonis (17) in Myles Turner (16).

Miami bo tudi naslednji dve tekmi igral doma, in sicer v sredo proti Phoenix Suns in v petek proti Portland Trail Blazers.

Foto: Guliver Image

Čančar ni dočakal svojih minut

Poražen je bil tudi Denver, moštvo tretjega slovenskega zlatega reprezentanta z EuroBasketa 2017 Vlatka Čančarja. Za košarkarje iz Kolorada je bila usodna zasedba New Orleans Pelicans (113:108).

Koprčan sicer tokrat ni dobil priložnosti za igro. Pred tem je zaigral na treh tekmah zaporedoma in na osmih od devetih. Od tega je bil kar trikrat deležen več kot 15 minut.

Tokrat je lahko s klopi spremljal, kako se je njegov soigralec Nikola Jokić podpisal pod novega trojnega dvojčka (29 točk, 10 skokov, 10 asistenc), kar pa je bilo premalo za zmago. Le to sta NO Pelicans priigrala Brandon Ingram in Zion Williams, ki sta skupaj dosegla kar 60 točk, vsak po 30.

