Dragić želi ekspresno nazaj v zmagovite tirnice

Miami Heat Gorana Dragića so zadnjo tekmo izgubili, pred tem pa zmagali šestkrat v nizu. Zdaj gostijo Indiana Pacers in želijo ekspresno nazaj v zmagovite tirnice. Denver Nuggets Vlatka Čančarja doma igrajo proti New Orleans Pelicans.