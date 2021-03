Velika smola najstnika v ligi NBA, ki se mu nasmiha prestižna nagrada

Pregled z rentgenom po porazu v Los Angelesu sprva ni pokazal zloma, kasnejši pregled z magnetno resonanco pa je razkril počeno kost v zapestju.

Kako je LaMelo Ball staknil poškodbo:

Moštvo Charlotte Hornets je v izjavi za javnost sporočilo, da bo novinec počival nedoločen čas, viri blizu moštva pa so ameriškim medijem razkrili, da bo 19-letni LaMelo Ball bržčas izpustil preostanek rednega dela sezone.

V njej je Ball v povprečju dosegal 15,9 točke, 5,9 skoka in 6,1 podaje na tekmo. Mladi košarkar je letos postal najmlajši v zgodovini, ki mu je uspel trojni dvojček v ligi NBA.

UPDATE: LaMelo Ball has suffered a fractured bone in his right wrist. Ball, who will be further evaluated, will be listed as out indefinitely.



🔗: https://t.co/DcE36nrbLJ https://t.co/lD68vq9a3v