Nadaljevanje lige NBA 15. julija?

Organizator igre Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie je s svojim sporočilom na Twitterju poskrbel za kanček dobre volje in upanja o nadaljevanju severnoameriške košarkarske lige NBA. Zapisal je: "Slišal sem, da se bodo tekme v mehurčku začele 15. julija."

Z mehurčkom je mislil na scenarij vodstva lige, ki razmišlja, da bi tekme potekale na določenih zaprtih prizoriščih, kjer bi lahko natančno nadzorovali udeležence in s tem preprečili okužbe z novim koronavirusom. Zaenkrat so opcije Disney World v Orlandu, Las Vegas in Bahami, poročajo različni ameriški mediji.

Objava Spencerja Dinwiddieja je bila odgovor na 'čivk' modnega oblikovalca za športne copate Johna Geigerja, ki je zapisal, da se bo liga NBA vrnila 21. junija, končnica pa se bo začela 25. julija.

Novinarja The Athletic, priznane naročniške spletne strani za šport v ZDA, sta v sredo poročala, da je Orlando oziroma Walt Disney World prvi favorit za organizacijo nadaljevanja lige NBA, ki je bila zaradi izbruha pandemije prekinjena 11. marca.

Shams Charania in Sam Amick sta še zapisala, da je želja vodstva lige nadaljevanje sredi julija. Komisar lige Adam Silver je pred desetimi dnevi na internem sestanku namreč obljubil, da bo odločitev o nadaljevanju sezone znana v dveh do štirih tednih.

Največja uganka je sistem tekmovanja. Do konca rednega dela je še pet tednov, končnica traja dva meseca, kar bi pomenilo, da če se liga nadaljuje sredi julija, bi bili zaključni boji v drugi polovici oktobra. Tedaj pa se je v prejšnjih letih že začela nova sezona.

