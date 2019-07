Na Primorskem žalujejo

"Včeraj nas je za vedno zapustil naš igralec Taras Velikonja Grbac. Naša srca so zlomljena, misli pa pri njegovi družini in najtesnejših prijateljih," so vest o smrti svojega igralca delili pri KK Mesarija Prunk.

Taras Velikonja Grbac, ki bi prihodnji mesec dopolnil 25 let, je bil v svoji karieri član Heliosa, Nove Gorice, Slovana, Litije, Ajdovščine, Jadrana in v zadnjih letih Mesarije Prunk. Za klub, v katerem je kariero začel in zaključil Primož Brezec, je 196 centimetrov visoki branilec v pretekli sezoni v povprečju dosegal 10,6 točke, 2,4 skoka in 2,4 asistence. Zadnjo tekmo je odigral 16. februarja na gostovanju pri Portorožu.

"Taras bo za vedno ostal zapisan kot izredno pozitiven fant, odličen in inteligenten igralec, ki se do zadnjega ni predal. Bil je pravi steber naše ekipe in človek, ki si ga vsak trener želi imeti v ekipi. Taras, naj ti bo zemlja lahka. Počivaj v miru," so zapisali pri sežanskem drugoligašu.