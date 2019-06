MVP v Kopru še vsaj dve leti

Najkoristnejši košarkar finala lige ABA 2 in superpokala Slovenije ter eden najboljših posameznikov finala državnega prvenstva Marko Jagodić-Kuridža tudi uradno ostaja član Sixt Primorske. S koprskim klubom je podpisal novo dvoletno pogodbo. S tem se uresničujejo napovedi trenerja Jurice Golemca o ohranjanju jedra nosilcev. Obenem pa so Primorci že poskrbeli tudi za prvo okrepitev. Pretekli teden je namreč "tigrom" zvestobo obljubil slovenski reprezentančni center Žiga Dimec.

Igokea z novim trenerjem

Aleksandar Trifunović bo v novi sezoni vodil Igokeo. V Laktaših bo zamenjal Dragana Nikolića. Pred tem so bili njegovi delodajalci Crvena zvezda, Lietuvos Rytas Vilnius, Panionios, Zenit, Žalgiris, Astana, Yesilgiresun in Pınar Karsıjaka.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Špralja bo znova igral v Jazinah

Pri Zadru so se čustveno poslovili od dosedanjega kapetana. Toda 35-letni Šime Špralja se ne bo selil iz mesta. Njegov novi klub je namreč postal drugoligaški prvak Sonik Puntamika. Ta domače tekme igra v kultni dvorani Jazine, ki so bile vrsto let, vse do selitve v dvorano Krešimirja Čosića na Višnjiku, trdnjava KK Zadar

Unics po evroligo z dosedanjim trenerjem

Unics iz Kazana se je postavil v vrsto za posebno vabilo za evroligo. Ob tem pa so se že lotili tudi sestave kadra za novo sezono. Trenersko taktirko bo še naprej vihtel Dimitris Priftis, ki je podpisal novo pogodbo do leta 2021. Ob tem pa je že znana prva igralska okrepitev ruskega kluba. To je 25-letni krilni košarkar Dmitri Uzinski, ki je nazadnje igral v Novgorodu.