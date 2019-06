Messina ni dočakal prave priložnosti v ligi NBA, kaj pa Jasikevičius?

Medtem ko se za naslov italijanskega prvaka potegujeta beneški Reyer z Gašperjem Vidmarjem in Sassari, pa so pri polfinalnem poražencu in čvrstem evroligašu Milanu naznanili veliko trenersko okrepitev. V Italijo se vrača Ettore Messina.

Ettore Messina je novi glavni trener Milana, pri katerem so razočarani nad sezono, v kateri so ostali pod pragom končnice evrolige, v italijanskem prvenstvu pa so izpadi v polfinalu. Simone Pianigiani se je zato pričakovano poslovil od klopi kluba z A evroligaško licenco, njegova zamenjava pa je zelo zvezdniška.

Messina je bil štirikrat prvak evrolige. Po dvakrat je do te lovorike popeljal Vitrus iz Bologne in CSKA. Vodil je tudi Benetton, Real in italijansko izbrano vrsto, v zadnjih letih pa se je poskušal dokazati tudi v ligi NBA. Kar pet let je bil del strokovnega štaba pri San Antonio Spurs. A prave vodstvene vloge v ligi NBA ni dočakal.

Kot edini evropski strokovnjak z vlogo glavnega trenerja v ligi NBA torej ostaja Igor Kokoškov. Srb, ki smo ga dodobra spoznali v vlogi slovenskega selektorja na zlatem EuroBasketu 2017, po slovesu od Phoenixa še nima nove službe. Veliko pa se je v zadnjih tednih šušljalo o tem, da bi se lahko v ligi NBA preselil Šarunas Jasikevičius. A zdi se, da Litovec ostaja v Žalgirisu. Pred dnevi je, denimo, v pogovoru za litovsko državno televizijo dejal: "Težko bi našel boljše delovno okolje od Kaunasa. Liga NBA? Bilo je veliko telefonskih klicev. A ker želim biti glavni trener se je število tem močno zmanjšalo."