Mršić določil četo za tekmo s Slovenijo

Za obe reprezentanci se bodo kvalifikacije začele v četrtek ob 20.45 v Zagrebu, ko bo na sporedu prva tekma skupine C. V njej sta še Finska in Švedska, Slovenci bodo v novembrskem ciklu igrali še s Švedi, dvoboj bo v nedeljo ob 20. uri v Kopru.

Hrvaški strateg Mršić je prvotni seznam 24 igralcev, ki so kandidirali za nastop na tekmi, skrčil na 15. Kandidati za uvrstitev med dvanajsterico za tekmo s Slovenijo so Roko Badžim, Darko Bajo, Josip Batinić, Danko Branković, Filip Bundović, Mateo Drežnjak, Tomislav Gabrić, Lovro Gnjidić, Mate Kalajžić, Pavle Marčinković, Marin Marić, Toni Perković, Roko Prkačin, Roko Rogić in Matej Rudan.