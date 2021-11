Košarkarji v kvalifikacije brez Tobeyja, Američan moral na operacijo

Slovenija bo 25. novembra gostovala v Zagrebu, 28. novembra pa se bo v Kopru pomerila s Švedsko. V skupini je še Finska, s katero se bo četrta reprezentanca po lestvici Fibe in polfinalistka olimpijskih iger dvakrat srečala februarja 2022.

Selektor Sekulić bo seznam reprezentantov za uvodni dve tekmi razkril v začetku prihodnjega tedna, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.

Naš reprezentant @miketobey10 je danes v Nemčiji uspešno prestal operacijo športne hernije, po kateri bo odsoten približno 4 tedne. Miha, we wish you a speedy recovery! 💪#mojtim https://t.co/L2aXQgL637