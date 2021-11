Oslabljene Slovenke prvič pod vodstvom Grka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske košarkarice so v Ljubljani začele priprave za uvodni cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2023, ki ga bosta gostila Slovenija in Izrael. Izbranke novega selektorja Georgiosa Dikeulakosa v četrtek čaka domači obračun s Turčijo ter v nedeljo gostovanje v Albaniji.

Slovenija, ki je ob Izraelu, sogostitelju evropskega prvenstva, že uvrščena na prvenstvo 2023 in bo tako v kvalifikacijah nastopila brez rezultatskega pritiska, bo prvi dve tekmi odigrala v nekoliko okrnjeni postavi. Zaradi poškodb in bolezni bodo manjkale Eva Lisec, Annamaria Prezelj, Tina Trebec, Tina Cvijanović, Merisa Dautović in Lara Kozina Bubnič, reprezentančno kariero pa je po junijskem evropskem prvenstvu v Franciji zaključila Shante Evans.

Novi strateg, ki je nasledil Damirja Grgića, ima tako na voljo trinajst igralk, med njimi precej novink, ki bodo verjetno deležne uvodnih minut v članski reprezentanci.

"Selektorsko delo na klopi slovenske reprezentance je zame nov izziv in priložnost. Sprejel sem ga, ker se zavedam, da ima ta reprezentanca velik potencial, hkrati pa bo čez dve leti evropsko prvenstvo prav v Sloveniji. Dobro poznam večino igralk, saj so stalnica v evropski vrhunski košarki, zato se veselim dela z njimi in skupaj pričakujemo vrhunske rezultate," je ob prvem snidenju s slovenskimi dekleti povedal grški strateg, ki v klubskem času vodi italijansko ekipo Familia Schio iz bližine Benetk, ki nastopa v elitni evroligi.

"Glede na to, da do prve tekme ni veliko časa, bomo največ pozornosti namenili taktičnemu uigravanju v obrambi in napadu, hkrati pa bomo ob odsotnosti nekaterih nosilk igre spoznali še ostala slovenska dekleta," je dodal Georgios Dikeulakos.

Košarkarice presenečene ob menjavi selektorja

Slovenska dekleta je zamenjava na trenerski klopi malce presenetila, saj so zadnjih sedem let uspešno nastopale pod taktirko Damirja Grgića, prvi vtis o novem strokovnjaku, ki ima ob sebi tudi svoj strokovni štab, pa so zelo pozitivni.

"Z rezultatom na zadnjem evropskem prvenstvu nismo bile zadovoljne, a vseeno smo upale, da ne bo prišlo do menjave, saj je Damir v vseh teh letih naredil veliko zgodbo. A zdaj časa nazaj ne moremo zavrteti, zato smo misli že usmerile v prihodnost oziroma na eurobasket 2023, kjer si vse želimo medalje. Če bo ta menjava k temu pripomogla, bomo vse toliko bolj srečne," je dejala kapetanka izbrane vrste Nika Barič.

Tekma v četrtek s Turčijo bo na Kodeljevem ob 18. uri, nedeljska v Draču pa se bo prav tako začela ob 18.00.

