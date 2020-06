Mladi slovenski košarkarji brez počitnic, na delu tudi četa zlatega selektorja

Slovenski košakarji do 18 let so na lanskem EP osvojili bron.

Med tistimi, ki so zaradi pandemije koronavirusa ostali brez delovnega poletja, so tudi slovenski reprezentančni košarkarji in košarkarice v mlajših kategorijah. A ne glede na to, da bo letošnje košarkarsko poletje minilo brez uradnih reprezentančnih tekmovanj, se je Košarkarska zveza Slovenije odločila, da mladi košarkarji kljub temu ne bodo mirovali.

V programu, ki so ga sestavili strokovni sodelavci Košarkarske zveze Slovenije, bo v programu sodelovalo okoli 140 igralcev oziroma igralk ter približno 30 oseb strokovnega štaba reprezentanc. Delo bo potekalo v okviru dvoletnega cikla priprav na evropska prvenstva mlajših starostnih kategorij leta 2021. Temu primerno bodo na poletnih pripravah zbrani letniki igralcev in igralk, ki bodo v 2021 nosilci omenjenih starostnih kategorij. Kot prvi so že danes v Slovenj Gradcu začeli igralci fantovske reprezentance do 18 let. Prav v tej kategoriji so se slovenski košarkarji lani poleti razveselili brona na evropskem prvenstvu.

Košarkarske dejavnosti se bodo zaradi klubskih programov odvijale konec junija ter v mesecu juliju, in sicer v tradicionalnih bazah v Postojni, Slovenj Gradcu in na Rogli. Organizirane bodo za vse reprezentance mlajših starostnih kategorij. Tako se bodo v večkratnih petdnevnih ciklih zbrale fantovske reprezentance do 16, 18 in 20 let ter dekliški reprezentanci do 16 in 18 let.

Na delu tudi evropski podprvaki

Igor Kokoškov vodi izbrano vrsto Srbije. Foto: Reuters Brez košarkarskega udejstvovanja pa je to poletje ostala tudi večina slovenskih članskih reprezentantov in reprezentantk. Med izjemami so le Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, ki v teh dneh začenjajo priprave na nadaljevanje lige NBA, pestro pa je tudi še v španskem (Zoran Dragić, Klemen Prepelič, Alen Omić) in nemškem prvenstvu (Žan Mark Šiško). Za razliko od slovenskih košarkarjev, ki jih prva reprezentančna aktivnost čaka novembra, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, pa se bodo v prihodnjih dneh znova zbrali reprezentanti Srbije, ki jim poveljuje nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov.

A priprav srbske izbrane vrste zaradi klubskih obveznosti ne bo vodil strateg, ki je Slovenijo popeljal do evropskega prestola. Njegov strokovni štab je na priprave na Kopaoniku, ki bodo potekale od 25. junija do 5. julija, povabil 31 srbskih košarkarjev, ki bodo na začetku priprav prestali tudi test na novi koronavirus. Na seznamu ni košarkarjev, ki igrajo v ligi NBA, španskem in nemškem prvenstvu, prav tako pa je sodelovanje odpovedal tudi košarkar Partizana in nekdanji član Olimpije Nikola Janković, ki je bil pred kratkim pozitiven na testiranju. Se je pa na seznamu prvič po letu 2016 znašel tudi član Fenerbahčeja Nikola Kalinić.

