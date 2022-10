Mladi Slovenec veliki junak obračuna z evroligašem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žiga Samar vse bolj in bolj opozarja nase.

Žiga Samar vse bolj in bolj opozarja nase. Foto: Guliverimage

V četrtem krogu nemškega košarkarskega prvenstva je nase močno opozoril slovenski reprezentant Žiga Samar, ki je s pomembnim košem tik pred koncem rednega dela v dresu Hamburga izsilil podaljšek proti evroligašu Bayernu. Hamburg se je na koncu tudi veselil zmage z 81:78, Samar pa je bil z 12 točkami, petimi skoki in osmimi asistencami tretji strelec svoje ekipe.

Slovenski košarkar Žiga Samar je v soboto še enkrat več dokazal, da se kljub rosnim 21 letom ne boji odgovornosti. V četrtem krogu nemške BBL lige je bil pomemben člen ob zmagi Hamburga, ki v tej sezoni nastopa v Eurocupu, proti evroligaški ekipi Bayernu, pri katerem pa zaradi poškodbe prsta v zasedbi znova ni bilo Žana Marka Šiška.

Samar je v zadnjem napadu Hamburga ob zaostanku s 67:69 v rednem delu tekme odgovornost prevzel na svoja pleča in po samostojni akciji z lepim polaganjem izsilil podaljšek, ki ga je na koncu Hamburg dobil in zmagal z 81:78 s tem pa Bayernu zadal prvi poraz v domačem prvenstvu v tej sezoni. Obe ekipi sta zdaj po štirih krogih pri treh zmagah in enem porazu.

Koš Samarja za podaljšek:

Samar je tekmo končal pri 12 točkah (3/5 za 2, 2/8 za 3), petih skokih in kar osmih asistencah, na parketu pa je preživel skoraj 33 minut in imel drugo najvišjo minutažo v svoji ekipi. 21-letni košarkar bo v novembrskem kvalifikacijskem ciklu za svetovno prvenstvo skoraj zagotovo eden izmed nosilcev igre okrnjene zasedbe Aleksandra Sekulića, ki bo pogrešal številna najmočnejša orožja slovenske izbrane vrste.

Nekdanji član španske Fuenlabrade je pred začetkom te sezone sicer sklenil sodelovanje z berlinsko Albo, a ga je ta nato za eno sezono posodila k Hamburgu, kjer slovenski košarkar ves čas opozarja nase tako v nemškem prvenstvu kot v Eurocupu.

Preberite še: