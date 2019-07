Noro! Slovenke vrstnice s Kosova premagale s 85 točkami razlike.

Slovenske košarkarice so imenitno začele evropsko prvenstvo do 18 let divizije B v Skopju. V uvodni tekmi skupine A so tekmice s Kosova premagale z osupljivih 97:12. Varovanke selektorja Ernesta Novaka merijo na uvrstitev v divizijo A, višji rang tekmovanja, kamor vodijo prva tri mesta s turnirja v Skopju.

Mlade slovenske košarkarice so v prvi tekmi skupine A z domala neverjetno razliko 85 točk premagale Kosovo, najboljši strelki pri zmagovalkah pa sta bili Lea Debeljak in Elma Dautović, ki sta dosegli po 16 točk. Dautovićeva je tem dodala še deset skokov, enega več od Ajde Burgar, ki je bila z 12 točkami tretja strelka tekme. Najboljša v kosovski reprezentanci je bila Tringa Ukaj s štirimi doseženimi točkami in petimi skoki. Njena kolegica Enisa Kamerolli je izgubila kar deset žog.

Slovenske košarkarice do 18 let so nastope na letošnjem evropskem prvenstvu otvorile z visoko zmago. V Skopju so z rezultatom 97:12 premagale vrstnice iz Kosova. Čestitke! 🇸🇮 pic.twitter.com/nIgklxIeAD — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) July 5, 2019

V skupini A igrajo še reprezentance Danske, Finske, Norveške in Estonije. Lani so Slovenke igrale na prvenstvu divizije A in v Vidmu v sosednji Italiji zasedle zadnje, 16. mesto.

