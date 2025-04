Ljubljančan Blaž Zupančič se vse bolj uveljavlja med sodniki na tekmah in večjih tekmovanjih pod okriljem mednarodne košarkarske zveze FIBA, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Ta mu v zadnjih letih redno zaupa sojenje moških in ženskih kvalifikacijskih tekem za evropska in svetovna prvenstva, prav tako je bil del sodniške ekipe na zadnjem svetovnem prvenstvu deklet do 17 let. Letošnji ženski EuroBasket pa bo že njegovo četrto zaporedno prvenstvo stare celine za košarkarice. FIBA je za sojenje junijskega prvenstva sicer določila 32 delivcev pravice, med katerimi je 13 sodnic.

Prvenstvo na štirih prizoriščih

Prvenstvo bodo prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega EuroBasketa so Češka (Brno), Nemčija (Hamburg), Grčija (Pirej) in Italija (Bologna). Vsako prizorišče bo med 18. in 22. junijem gostilo uvodni skupinski del prvenstva. Po prostem dnevu bo zaključni del turnirja med 24. in 29. junijem potekal v grškem pristaniškem mestu Pireju, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.

Slovenke petič na prvenstvu Stare celine

#rakete bodo petič zapored zaigrale na evropskem prvenstvu. Nastopile bodo v skupini B v Bologni. Izbranke selektorja Georgiosa Dikaulakosa bodo turnir stare celine začele 18. junija ob 17.30 proti Litvi. Slovenke bodo drugo tekmo na prvenstvu igrale 19. junija proti gostiteljici Italiji, tekma se bo začela ob 21. uri. Tretji obračun slovensko vrsto čaka 21. junija ob 17.30 proti Srbiji.

Nov sistem

Sistem tekmovanja bo letos prvič potekal po novem sistemu, saj se ukinja tekma repasaža za uvrstitev v četrtfinale. Tako iz skupinskega v izločilni del neposredno napredujeta le dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V četrtfinalu se bosta križali skupini A in B ter C in D. Prva četrtfinalna obračuna ekipe čakata v torek, 24. junija, druga pa v sredo, 25. junija. Polfinalna dvoboja ter prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v kvalifikacije za svetovno prvenstvo bodo na sporedu v petek, 27. junija, odločilna tekma za kvalifikacijski turnir za SP in boja za medalje pa v nedeljo, 28. junija.

