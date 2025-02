Še vedno je veliko negodovanje glede Luke Dončića in nekateri bi še vedno radi, da Nico Harrison odide.

courtside at the mavs game tonight and my best friend is wearing a TRADE NICO shirt 💀 are we getting kicked out #mffl pic.twitter.com/0x3cRhcem5 — Kat Dunn (@itskathryndunn) February 13, 2025

Nekateri navijači Dallas Mavericks se še vedno ne morejo sprijazniti s tem, da so vodilni spustili Luko Dončića oziroma ga zamenjali za Anthonyja Davisa, ki se je že poškodoval in bo še kar nekaj časa odsoten z igrišč.

V dvorani American Airlines Center je bilo slišati skandiranje "Odpustite Nica!" (Nico Harrison, op. p.), glavnega krivca za odhod Luke Dončića k LA Lakers. Na podlagi tega so varnostniki nekatere navijače celo pospremili iz dvorane. Skandiranje pa je v tistem trenutku dvignilo pritisk Marku Cubanu, nekdanjemu večinskemuj lastniku Dallas Mavericks. Zdaj se je odzval še na platformi X in povedal svojo plat zgodbe.

Mark Cuban Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Na tisoče navijačev je žvižgalo tipu, ki je kričal. Slišati je bilo, da navijači žvižgajo igralcem, a niso. Žvižgali so navijaču. Bil sem jezen. Ne bom lagal. To se je dogajalo, ko smo imeli žogo v posesti in ko smo imeli proste mete."

"Vstal sem, da sem videl, komu navijači žvižgajo. Bil je ta tip. Kot lahko vidite s posnetka, najprej nisem rekel nič. Eden izmed navijačev je nekaj kričal meni. Ne vem, kaj mi je govoril, ampak bil sem jezen. Bil je daleč od mene in ni imelo smisla vpiti, ampak sem se potrudil, da je lahko bral z mojih ustnic."

"In naj dodam: vso tekmo se je oglašal, dokler mu navijači niso začeli žvižgati. Pravzaprav se oglaša vsako tekmo … Nikoli ne utihne, nikoli med letom. Do zdaj ga nismo poslali ven, ker ni motil preostalih navijačev. Tokrat pa je motil tudi druge," je povedal Cuban, ki je pred dnevi jasno povedal, da ni bil najbolj zadovoljen, ko so Luko Dončića spustili k LA Lakers.

Nekateri se ne strinjajo z njegovim zapisom

Na družbenih omrežjih so se že odzvali navijači Luke Dončića. Dejali so, da njegov zapis ne drži, in ob tem objavili video, kako več navijačev vzklika: "Odpustite Nica!"

Tudi na zadnji tekmi Dallasa, ko so na domačem parketu igrali proti Golden State Warriors, ni manjkalo tistih, ki bi radi videli, da športni direktor Nico Harrison odide.

That’s not what happened. There were thousands of fans booing the guy that was yelling. So it sounded like the fans were booing the players. They weren’t. They were booing at another fan.



I was pissed. Not gonna lie. It was happening during our possessions. And happened… — Mark Cuban (@mcuban) February 12, 2025

