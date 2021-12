Manu Ginobili med nominiranci za hram slavnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski košarkar Manu Ginobili, štirikratni prvak severnoameriške lige NBA in dobitnik zlate olimpijske medalje, je med igralci, ki so bili v torek nominirani za vstop v košarkarski hram slavnih 2022. Prvič sta na seznamu tudi nekdanji zvezdnik Phoenix Suns Tom Chambers in štirikratna prvakinja WNBA Lindsey Whalen.