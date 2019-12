Luka Dončić je spet poškodovan

Dober poznavalec dogajanja pri Dallas Mavericks, novinar Dallasnews.com Brad Townsend, je pred današnjo zadnjo tekmo Dallas Mavericks v letošnjem letu – gostovanjem pri Oklahomi City Thunder (v noči na 1. januar ob 2. uri po srednjeevropskem času) – sporočil, da je nastop Luke Dončića vprašljiv (podobno velja tudi za Tima Hardawayja jr.).

Mladi, komaj 20-letni novinec leta prejšnje sezone lige NBA, ki je v tej sezoni svojo igro spravil na še mnogo višjo raven, ima težave s hrbtom in zapestjem, je še zapisal priznani novinar iz Teksasa.

Ne gre za nič hujšega, bolečine pa naj bi bile posledica Dončićevega padca po prekršku Dwighta Howarda v zaključku prvega polčasa nedeljske tekme proti Los Angeles Lakers.

"Bilo je grozljivo. Padel sem na hrbet, udaril sem se v glavo in v komolec, a sem bil v redu," je Dončić povedal po gostovanju v Los Angelesu, kjer je dosegel 19 točk, zbral pa še sedem asistenc in štiri skoke.

Kaj se je zgodilo v Los Angelesu?

To je bila njegova tretja tekma po odsotnosti zaradi zvina gležnja, zaradi katerega je decembra izpustil štiri tekme. Odkar se je vrnil, je v povprečju dosegal 26,3 točke, 12 skokov in 10 asistenc na tekmo.

V tej sezoni je Dončić sicer pri povprečju 28,8 točke, 9,8 skoka in 9,8 asistence na tekmo. Trenutno je tretji strelec, tretji asistent in 18. najboljši skakalec v ligi.

Dallas je trenutno pri izkupičku 21 zmag in 11 porazov.

Po gostovanju pri New Orelansu Dallas prva tekma v letošnjem letu čaka v noči na petek, ko bo v svoji dvorani gostil Brookly Nets.

