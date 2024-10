Luka Dončić je imel na uvodni tekmi posebni navijačici

Slovenski košarkar Luka Dončić je imel na svoji letošnji uvodni tekmi v ligi NBA na tribunah posebni navijačici. Zanj sta pesti stiskali zaročenka Anamarija Goltes in njegova hčerka Gabriela.

Anamarija Goltes in hčerka Gabriela Foto: Instagram Luka Dončić je letošnjo sezono v ligi NBA začel na najboljši mogoč način, potem ko so skupaj s kolegi v domači dvorani premagali San Antonio Spurs s 120:109. Ljubljančan se je že na uvodni tekmi zelo dobro odrezal, saj je bil najboljši igralec tekme. Ob tem sta zanj na tribuni pesti stiskali njegovi najbolj vneti navijačici, zaročenka Anamarija Goltes in hčerka Gabriela, ki je imela na sebi dres svojega očeta.

Slovenski košarkarski zvezdnik je tekmo končal z 28 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami. Kljub dobri statistiki pa 25-letni Slovenec ni bil najbolj zadovoljen. "Danes sem igral grozno, ampak energija v ekipi je bila dobra. Mislim, da lahko igramo še veliko boljše, to je bila šele naša prva tekma, nekaj časa bomo potrebovali, da se privadimo, kar je nekaj normalnega. Zelo pa se veselim nadaljevanja sezone," je po tekmi povedal naš košarkarski zvezdnik.

Preberite še: