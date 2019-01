Luka Dončić kaznovan

Prvo tehnično napako je 19-letnik prejel ob koncu prvega polčasa zaradi ostrega jezika, ko je protestiral pri delivcih pravice, saj je bil prepričan, da bi morali tekmecem prisoditi bistveno več prekrškov nad njim.

Tri minute pred koncem tretje četrtine - Telički so takrat visoko zaostajali za Indiano - pa je po košu Domantasa Sabonisa žogo brcnil z igrišča. V ligi NBA za takšne poteze ni posluha. Prejel je še eno tehnično napako in predčasno končal tekmo.

Dončićev nogometni vložek, ki ga je stal 10.000 dolarjev:

Luka earned his first NBA ejection after kicking the ball into the stands 😬 pic.twitter.com/Vk9hA8Nvpe

Dončić, ki je po tekmi dejal, da ni vedel, da je zaradi nogometnega vložka lahko izključen, je zanj prejel deset tisoč dolarjev (8.800 evrov) kazni.

Tech for kicking ball was deseved, @luka7doncic says, but the kick itself was meant in fun. pic.twitter.com/HsJAC5op5F