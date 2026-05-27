Š. L.

Sreda,
27. 5. 2026,
12.04

Osveženo pred

3 ure, 14 minut

Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto Liga OTP banka finale

Liga OTP banka, finale, prva tekma

Začenja se boj za domačo krono

Cedevita Olimpija : Krka, superpokal, Aleksej Nikolić | Krka bo danes gostila Cedevito Olimpijo. | Foto Aleš Fevžer

Krka bo danes gostila Cedevito Olimpijo.

Foto: Aleš Fevžer

V dvorani Leona Štuklja se bo ob 18. uri začel finale lige OTP banka med košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Ekipi igrata na tri zmage, čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, pa Dolenjci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov.

Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih petnajst naslovov v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije, kar pomeni, da lahko peto sezono v nizu osvoji vse tri domače lovorike. Tako v superpokalu kot v finalu pokala Spar je v tej sezoni premagala prav Novomeščane.

Krka je bila zadnja ekipa, ki je igralcem iz prestolnice vzela domačo lovoriko. V pokalnem tekmovanju leta 2021 jih je izločila v polfinalu ter nato v finalu premagala Šentjur. To je hkrati tudi zadnji naslov Novomeščanov v vseh tekmovanjih.

Cedevita Olimpija se bo potegovala za 23. naslov državnega prvaka in šestega v nizu, Krka pa za sedmega v zgodovini, prvega po 2013/14.

Druga tekma bo v Stožicah v soboto, 30. maja, tretja v dvorani Leona Štuklja 1. junija, morebitni četrta in peta pa sta na sporedu 3. in 5. junija.

Sreda, 27. maj

Liga OTP banka, finale:

Krka - Cedevita Olimpija  /0:0/

/ /  izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu:

