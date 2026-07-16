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Avtorji:
Jaka Lopatič, Žan Libnik

Četrtek,
16. 7. 2026,
17.25

Osveženo pred

40 minut

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Tour de France Tour de France Dirka po Franciji Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Četrtek, 16. 7. 2026, 17.25

40 minut

Dirka po Franciji, 12. etapa (Circuit Nevers Magny Cours–Chalon sur Saône, 179,1 kilometra)

Merlier blestel v kaotičnem šprintu, Pogačar se je ognil padcu

Avtorji:
Jaka Lopatič, Žan Libnik

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Tadej Pogačar Tour de France 2026 | Tadej Pogačar je imel miren dan na Touru. Uspešno se je ognil tudi padcu, ki se je zgodil v zaključnem šprintu. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je imel miren dan na Touru. Uspešno se je ognil tudi padcu, ki se je zgodil v zaključnem šprintu.

Foto: Guliverimage

Kaotičen zaključek 12. etape Dirke po Franciji je pripadel Timu Merlierju, ki je v ciljnem šprintu prišel do tretje zmage na letošnjem Touru. Tik pred ciljem je prišlo do grdega množičnega padca, Tadej Pogačar pa se je nevarnosti izognil in brez težav ohranil rumeno majico. Zdaj se zanj in njegove največje tekmece začenjajo trije precej zahtevnejši dnevi, ki bi lahko znova premešali razmerja v skupnem seštevku.

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Merlier zmagovalec dneva, padec v zaključku, Pogačar na varnem

Tim Merlier je v velikem slogu prišel še do tretje etape na Diki po Franciji. | Foto: Reuters Tim Merlier je v velikem slogu prišel še do tretje etape na Diki po Franciji. Foto: Reuters Cilj  Veliki zmagovalec je postal Tim Merlier, ki se lahko pohvali že s tretjo etapno zmago na letošnjem Touru. V zaključku je prišlo do grdega padca. Tadej Pogačar je uspešno prestal današnji dan.

7,7 km do cilja – Zdaj so v ospredju glavnine kolesarji Astane, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Maxa Kanterja.

8 km do cilja – Derek Gee West (Lidl - Trek) še kar navija oster tempo.

12 km do cilja – Ekipe šprinterjev se v takšnem kaosu ne morejo organizirati in postaviti šprinterskega vlaka. Medtem si je Veistroffer prislužil naziv najbolj borbenega kolesarja v današnji etapi. Dirka po Franciji, 12. etapa | Foto:

14 km do cilja – Glavnina skupaj in spet novi napadi. Mads Pedersen je danes zelo aktiven.

16 km do cilja  Mads Pedersen je skupaj z nekaterimi kolesarji, med njimi je tudi Jasper Philipsen, razpotegnil glavnino v dolgo kačo. 

21 km do cilja – Captain America spet poizkuša. Quinn Simmons je navil tempo in za seboj potegnil nekaj somišljenikov. Tadej Pogačar je s svojimi moštvenimi kolegi na varnem v ospredju glavnine.

24 km do cilja – Glavnina je spet skupaj. Pred kolesarji je zadnji današnji gorski cilj IV. kategorije. Côte de Montagny-lès-Buxy je dolg 2,7 km in ima 4,3-odstotni povprečni naklon. Bodo pri Lidl - Treku navili tempo in se skušali znebiti specialistov za šprinte za svojega Madsa Pedersena? Medtem ima Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) težave in je v ozadju glavnine. Američan ima namreč že več dni zdravstvene težave.

26 km do cilja – Ubežna skupina ima zgolj še 10 sekund prednosti.

30 km do cilja – 14 kolesarjev ima 19 sekund prednosti pred glavnino.

32 km do cilja – Velika zmešnjava pri narekovanju tempa med ubežniki. Glavnina se počasi približuje. Mads Pedersen je medtem že v družbi Tadeja Pogačarja.

33 km do cilja  Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je bil ob tem pospešku razumljivo hitro ujet.

34 km do cilja  Quinn Simmons je iz glavnine potegnil nekaj kolesarjev. Za njim kolesari lastnik zelene majice Mads Pedersen. Slednji si ne želi zaključnega šprinta glavnine, zato je njegova ekipa nekoliko pospešila. Kako bo reagirala glavnina?

37 km do cilja  Ubežnik Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se še vedno drži v ospredju sam, a njegova prednost kopni. Znaša le še 22 sekund.

Baptiste Veistroffer je zadnji preostali ubežnik. Član ekipe Lotto Intermache je bil tisti kolesar, ki mu je tudi kot prvemu uspelo priti v beg. | Foto: Reuters Baptiste Veistroffer je zadnji preostali ubežnik. Član ekipe Lotto Intermache je bil tisti kolesar, ki mu je tudi kot prvemu uspelo priti v beg. Foto: Reuters

50 km do cilja  Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se je odločil za solo vožnjo. Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) mu ni mogel slediti. Povprečna hitrost znaša 47 km/h.

51 km do cilja – Jonas Vingegaard je po težavah ujel priključek in zdaj spet kolesari v glavnini.

Težave Jonasa Vingegaarda z defektom gume

53 km do cilja – Jonas Vingegaard se je znašel v težavah, imel je defekt gume. Z njim je počakal Victor Campenaerts, s katerim je zamenjal kolesi, zdaj pa je v lovu za glavnino.

60 km do cilja – V begu sta le še Baptiste Veistroffer (Lotto - Intermarché) in Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), ki imata 53 sekund prednosti pred glavnino, ki bo kmalu dohitela preostala ubežnika.

72 km do cilja – Dež je nehal padati, ceste pa so hitro postale suhe. Glavnina ima še vedno zaostanek 50 sekund.

81 km do cilja – Hitro je prišel na vrsto tudi drugi gorski cilj IV. kategorije. Côte de Cuzy je bil dolg 2,5 km in je imel 4,5-odstotno povprečno naklonino. Tudi na tem je edino točko vzel Veistroffer. 

Cesta je medtem še vedno spolzka zaradi dežja, ubežniki pa imajo 48 sekund naskoka pred glavnino.

85 km do cilja – Kolesarjem nagaja dež, ki je dodobra zmočil cesto.

90 km do cilja – Glavnina je zmanjšala zaostanek na 48 sekund.

103 km do cilja – Ubežniki so opravili s prvim od treh gorskih ciljev IV. kategorije. Najhitrejši na Côte de Lanty (2,1 km – 4%) je bil Veistroffer. Zaostanek glavnine znaša 1:25.

120 km do cilja – Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) in Matteo Vercher (Total Energies) so se pridružili ubežniku Baptisteju Veistrofferju (Lotto Intermarché). Pred glavnino imajo 1:22 prednosti. Povprečna hitrost znaša neverjetnih 50,3 km/h.

126 km do cilja – V ozadju poizkušajo novi kolesarji skočiti v beg, medtem ima Veistroffer 52 sekund prednosti pred njimi in 1:15 pred glavnino.

132 km do cilja – Mads Pedersen je bil drugi najhitrejši na letečem cilju, potem ko je dobil bitko proti Jasperju Philipsenu, Timu Merilerju, Maxu Kanterju in Binimaju Girmayju. Danec je povečal naskok v skupnem seštevku boja za zeleno majico, ki jo prejme najboljši po točkah.

133 km do cilja – Leteči cilj je dobil ubežnik Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). Čez slabi dve minuti se bodo za preostale točke udarili šprinterji.

144 km do cilja – Prednost ubežnika je narasla na 1:58.

153 km do cilja – Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je sam v begu. Medtem se je v glavnini Tadej Pogačar ustavil in opravil malo potrebo.

157 km do cilja – Neuspešni poizkusi bega se vrstijo, vse bližje pa je tudi leteči cilj, na katerem se bodo za točke udarili tisti, ki jih zanima zelena majica na Touru – trenutni lastnik je Mads Pedersen (Lidl - Trek).

169 km do cilja – Poizkusili so tudi Josh Tarling (Netcompany Ineos), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Anders Skaarseth (Uno-X Mobility), vendar je tudi tokrat glavnina reagirala.

172 km do cilja – Kot prvi je napad sprožil Mauro Schmid (Jayco AlUla). Sledili so mu Marco Haller (Tudor), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ... A je glavnina reagirala in se vnovič vozi skupaj.

179 km do cilja – Kolesarji so prišli do kilometra 0, kar pomeni, da se lov na etapno zmago tudi uradno začenja.

Kolesarji so 12. etapo začeli na dirkališču Magny Cours. | Foto: Guliverimage Kolesarji so 12. etapo začeli na dirkališču Magny Cours. Foto: Guliverimage

13.30 – Danes praznuje rojstni dan Torstein Træen, ki je na letošnjem Touru nosil rumeno majico vodilnega, nato pa jo moral predati Tadeju Pogačarju. Rojstni dan pa praznuje tudi legendarni Miguel Indurian. Španec je petkrat osvojil Tour de France in to kar petkrat zapored ter je v elitni družbi četverice, ki ima pet zmag na največji dirki na svetu. V to druščino bi rad prišel tudi Pogačar, ki je za zdaj pri štirih zmagah na Touru, trenutno pa na dobri poti, da mu uspe ta podvig.

13.25  Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za drugo zaporedno ravninsko etapo, v kateri bodo na svoj račun prišli šprinterji. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar upa, da bo današnji dan miren, saj se potem začnejo peklenski trije dnevi pred drugim dnevom počitka. V skupnem seštevku ima pred Jonasom Vingegaardom 3:36 prednosti.

Chris Harper
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Napoved pred etapo:

Tadej Pogačar je po 11. etapi, s povprečno hitrostjo 50,91 kilometra na uro najhitrejši v zgodovini Toura, poudarjal, da za rumeno majico in izzivalce v skupni razvrstitvi tudi na takšen dan ni popolnega odklopa. Slovenca je na to opozoril bidon, ki je končal pod njegovim kolesom in skoraj povzročil padec. Previdnost je potrebna na vsakem kilometru poti do Elizejskih poljan, vseeno pa danes najboljše kolesarje v skupni razvrstitvi čaka še en dan, ko ne bodo potrošili veliko energije.

Na drugi strani se sprinterske ekipe zavedajo, da 12. etapa prinaša zadnjo lepo priložnost za zmago "čistokrvnih" sprinterjev na letošnjem Touru. Trasa sicer ni popolnoma položna, kar bo skoraj zagotovo pripeljalo do pobegov. Včerajšnji se je končal šest kilometrov pred ciljem, ekipe z najmočnejšimi sprinterji pa bodo tudi danes naredile vse, da izzivalce obdržijo pod nadzorom.

Vmesni sprint in trije vzponi

Karavana se bo na cesto podala na nekdanjem dirkališču formule 1, od tam jih bo 179 kilometrov dolga pot vodila proti vzhodu, pri naselju Decize bodo prečkali reko Loaro, tam pa jih na 46. kilometru čaka tudi vmesni sprint.

Sledita dva vzpona četrte kategorije, trasa bo zavila na Morvan, severni podaljšek Centralnega masiva, od tam pa bo na vrsti še tretji vzpon četrte kategorije na Côte de Montagny-lès-Buxy. Sledi hiter štirikilometrski spust skozi vinograde in ravninski zaključek proti mestu Chalon-sur-Saône, kjer se obeta sklepni sprint.

V zaključnem delu etape pričakujejo močan veter v hrbet, kar bi lahko koristilo morebitnim ubežnikom in dodatno otežilo delo sprinterskih vlakov. Ti so včeraj po uspešno končanem lovu nekoliko zaspali in v nenavadnem sprintu dovolili presenečenje Norvežana.

Seznam favoritov je bolj ali manj enak včerajšnjemu. Na njem je zagotovo tudi zmagovalec 11. etape Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), med favoriti pa so še zmagovalec pete etape in včeraj drugi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), zmagovalec sedme in osme etape Tim Merlier, zmagovalec četrte etape Mads Pedersen (Lidl-Trek), razglašeni Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), ki še lovi svojo prvo etapno zmago na letošnji Dirki po Franciji, prav tako nanjo še vedno upa Biniam Girmay (NSN Cycling).

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