Merlier blestel v kaotičnem šprintu, Pogačar se je ognil padcu

Merlier zmagovalec dneva, padec v zaključku, Pogačar na varnem

Tim Merlier je v velikem slogu prišel še do tretje etape na Diki po Franciji. Foto: Reuters Cilj – Veliki zmagovalec je postal Tim Merlier, ki se lahko pohvali že s tretjo etapno zmago na letošnjem Touru. V zaključku je prišlo do grdega padca. Tadej Pogačar je uspešno prestal današnji dan.

Hat-trick for Tim Merlier! 🙌



The big Belgian delivers once again to claim a third stage win of the 2026 Tour de France 🇫🇷 pic.twitter.com/Rx9lnZj4Of — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 16, 2026

7,7 km do cilja – Zdaj so v ospredju glavnine kolesarji Astane, ki imajo v svojih vrstah šprinterja Maxa Kanterja.

8 km do cilja – Derek Gee West (Lidl - Trek) še kar navija oster tempo.

12 km do cilja – Ekipe šprinterjev se v takšnem kaosu ne morejo organizirati in postaviti šprinterskega vlaka. Medtem si je Veistroffer prislužil naziv najbolj borbenega kolesarja v današnji etapi.

14 km do cilja – Glavnina skupaj in spet novi napadi. Mads Pedersen je danes zelo aktiven.

💚 The sprinters are right in the thick of the action! What a stage!



💚 Les sprinteurs se mêlent en personne à la bagarre ! Quelle fin d'étape !#TDF2026 pic.twitter.com/rDDpgMPbMf — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2026

16 km do cilja – Mads Pedersen je skupaj z nekaterimi kolesarji, med njimi je tudi Jasper Philipsen, razpotegnil glavnino v dolgo kačo.

21 km do cilja – Captain America spet poizkuša. Quinn Simmons je navil tempo in za seboj potegnil nekaj somišljenikov. Tadej Pogačar je s svojimi moštvenimi kolegi na varnem v ospredju glavnine.

24 km do cilja – Glavnina je spet skupaj. Pred kolesarji je zadnji današnji gorski cilj IV. kategorije. Côte de Montagny-lès-Buxy je dolg 2,7 km in ima 4,3-odstotni povprečni naklon. Bodo pri Lidl - Treku navili tempo in se skušali znebiti specialistov za šprinte za svojega Madsa Pedersena? Medtem ima Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) težave in je v ozadju glavnine. Američan ima namreč že več dni zdravstvene težave.

26 km do cilja – Ubežna skupina ima zgolj še 10 sekund prednosti.

30 km do cilja – 14 kolesarjev ima 19 sekund prednosti pred glavnino.

Composition of the group:



🇳🇴 Per Strand Hagenes

🇺🇸 Quinn Simmons

🇨🇿 Mathias Vacek

🇩🇪 Georg Steinhauser

🇳🇱 Daan Hoole

🇮🇹 Davide Ballerini

🇦🇺 Robert Stannard

🇮🇹 Filippo Ganna

🇳🇱 Tim Marsman

🇨🇭 Mauro Schmid

🇬🇧 Lewis Askey

🇧🇪 Jenno Berckmoes

🇫🇷 Baptiste Veistroffer

🇱🇺 Alex Kirsch… https://t.co/UBi7aTYDFg — Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2026

32 km do cilja – Velika zmešnjava pri narekovanju tempa med ubežniki. Glavnina se počasi približuje. Mads Pedersen je medtem že v družbi Tadeja Pogačarja.

33 km do cilja – Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je bil ob tem pospešku razumljivo hitro ujet.

34 km do cilja – Quinn Simmons je iz glavnine potegnil nekaj kolesarjev. Za njim kolesari lastnik zelene majice Mads Pedersen. Slednji si ne želi zaključnega šprinta glavnine, zato je njegova ekipa nekoliko pospešila. Kako bo reagirala glavnina?

37 km do cilja – Ubežnik Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se še vedno drži v ospredju sam, a njegova prednost kopni. Znaša le še 22 sekund.

Baptiste Veistroffer je zadnji preostali ubežnik. Član ekipe Lotto Intermache je bil tisti kolesar, ki mu je tudi kot prvemu uspelo priti v beg. Foto: Reuters

50 km do cilja – Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) se je odločil za solo vožnjo. Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) mu ni mogel slediti. Povprečna hitrost znaša 47 km/h.

51 km do cilja – Jonas Vingegaard je po težavah ujel priključek in zdaj spet kolesari v glavnini.

Težave Jonasa Vingegaarda z defektom gume

53 km do cilja – Jonas Vingegaard se je znašel v težavah, imel je defekt gume. Z njim je počakal Victor Campenaerts, s katerim je zamenjal kolesi, zdaj pa je v lovu za glavnino.

60 km do cilja – V begu sta le še Baptiste Veistroffer (Lotto - Intermarché) in Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), ki imata 53 sekund prednosti pred glavnino, ki bo kmalu dohitela preostala ubežnika.

72 km do cilja – Dež je nehal padati, ceste pa so hitro postale suhe. Glavnina ima še vedno zaostanek 50 sekund.

81 km do cilja – Hitro je prišel na vrsto tudi drugi gorski cilj IV. kategorije. Côte de Cuzy je bil dolg 2,5 km in je imel 4,5-odstotno povprečno naklonino. Tudi na tem je edino točko vzel Veistroffer.

Cesta je medtem še vedno spolzka zaradi dežja, ubežniki pa imajo 48 sekund naskoka pred glavnino.

🏁 81 km

⛰️ Côte de Cuzy (cat. 4) ⛰️



1️⃣ 🇫🇷 Baptiste Veistroffer, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/hZGGNj8J4i — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 16, 2026

85 km do cilja – Kolesarjem nagaja dež, ki je dodobra zmočil cesto.

90 km do cilja – Glavnina je zmanjšala zaostanek na 48 sekund.

103 km do cilja – Ubežniki so opravili s prvim od treh gorskih ciljev IV. kategorije. Najhitrejši na Côte de Lanty (2,1 km – 4%) je bil Veistroffer. Zaostanek glavnine znaša 1:25.

120 km do cilja – Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) in Matteo Vercher (Total Energies) so se pridružili ubežniku Baptisteju Veistrofferju (Lotto Intermarché). Pred glavnino imajo 1:22 prednosti. Povprečna hitrost znaša neverjetnih 50,3 km/h.

126 km do cilja – V ozadju poizkušajo novi kolesarji skočiti v beg, medtem ima Veistroffer 52 sekund prednosti pred njimi in 1:15 pred glavnino.

132 km do cilja – Mads Pedersen je bil drugi najhitrejši na letečem cilju, potem ko je dobil bitko proti Jasperju Philipsenu, Timu Merilerju, Maxu Kanterju in Binimaju Girmayju. Danec je povečal naskok v skupnem seštevku boja za zeleno majico, ki jo prejme najboljši po točkah.

Mads Pedersen beats Jasper Philipsen at the intermediate sprint but previously he closed Jasper to the barriers, he could be relegated here if the jury is too strict. I wouldn't.#tdf2026 pic.twitter.com/Aq2eNmh3bW — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 16, 2026

133 km do cilja – Leteči cilj je dobil ubežnik Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché). Čez slabi dve minuti se bodo za preostale točke udarili šprinterji.

144 km do cilja – Prednost ubežnika je narasla na 1:58.

153 km do cilja – Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je sam v begu. Medtem se je v glavnini Tadej Pogačar ustavil in opravil malo potrebo.

157 km do cilja – Neuspešni poizkusi bega se vrstijo, vse bližje pa je tudi leteči cilj, na katerem se bodo za točke udarili tisti, ki jih zanima zelena majica na Touru – trenutni lastnik je Mads Pedersen (Lidl - Trek).

169 km do cilja – Poizkusili so tudi Josh Tarling (Netcompany Ineos), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Anders Skaarseth (Uno-X Mobility), vendar je tudi tokrat glavnina reagirala.

172 km do cilja – Kot prvi je napad sprožil Mauro Schmid (Jayco AlUla). Sledili so mu Marco Haller (Tudor), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ... A je glavnina reagirala in se vnovič vozi skupaj.

179 km do cilja – Kolesarji so prišli do kilometra 0, kar pomeni, da se lov na etapno zmago tudi uradno začenja.

Kolesarji so 12. etapo začeli na dirkališču Magny Cours. Foto: Guliverimage

13.30 – Danes praznuje rojstni dan Torstein Træen, ki je na letošnjem Touru nosil rumeno majico vodilnega, nato pa jo moral predati Tadeju Pogačarju. Rojstni dan pa praznuje tudi legendarni Miguel Indurian. Španec je petkrat osvojil Tour de France in to kar petkrat zapored ter je v elitni družbi četverice, ki ima pet zmag na največji dirki na svetu. V to druščino bi rad prišel tudi Pogačar, ki je za zdaj pri štirih zmagah na Touru, trenutno pa na dobri poti, da mu uspe ta podvig.

13.25 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za drugo zaporedno ravninsko etapo, v kateri bodo na svoj račun prišli šprinterji. Vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar upa, da bo današnji dan miren, saj se potem začnejo peklenski trije dnevi pred drugim dnevom počitka. V skupnem seštevku ima pred Jonasom Vingegaardom 3:36 prednosti.