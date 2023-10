Bratski obračun v Novem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom Krke in Ilirije začel četrti krog lige Nova KBM. To bo obenem tudi bratski spopad, saj si bosta na nasprotnih bregovih stala Jurij Macura, ki je član Krke, in košarkar Ilirije Sergej Macura. Novomeška ekipa je po trehkmah še pri polnem izkupičku.