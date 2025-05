Zdaj se začenja zares. V igri za naslov najboljšega v ligi NBA so le še štiri ekipe, v noči na sredo pa bo napočil trenutek za uvodno dejanje letošnjega konferenčnega finala. Na zahodu se bosta spopadla Oklahoma City Thunder in Minnesota Timberwolves. Pred srečanjem ne manjka pomislekov navijačev Luke Dončića in Dallasa, ki se še dobro spomnijo, kako so telički pred letom dni na krilih Slovenca izločili tako OKC kot tudi Minnesoto.

Minnesota je v petih tekmah odpravila tako LA Lakers kot tudi Golden State. Foto: Reuters V nedeljo zvečer je dvorana Paycom Center pokala po šivih, navijači Oklahome pa noreli od sreče po visoki zmagi (125:93) nad Denverjem, s katero so se njihovi ljubljenci uvrstili v konferenčni finale. Tokrat bodo spremljali Shaia Gilgeousa-Alexandra in druščino proti Minnesoti, ki si je lahko za razliko od Thunder v zadnjih dneh privoščila veliko več počitka. Volkovi so po Dončićevih Lakersih s 4:1 odpravili tudi Golden State, zdaj pa želijo nadaljevati niz še proti najboljši ekipi rednega dela.

Minnesota drugič zapored nastopa v konferenčnem finalu, skupno pa šele tretjič. Letos se želi vpisati v zgodovino in prvič zaigrati v velikem finalu. Franšiza Oklahoma City Thunder se po drugi strani že lahko pohvali z naslovom, tega je daljnega leta 1979 osvojila še kot Seattle Supersonics. Nazadnje je v velikem finalu nastopila leta 2012. Obeta se spektakularno srečanje dveh izjemnih obramb, v napadu pa bosta pod največjim drobnogledom prva zvezdnika obeh ekip, Shai Gilgeous-Alexander, tudi prvi kandidat za MVP rednega dela sezone, in Anthony Edwards.

Luka Dončić je lani z Dallasom v končnici izločil tako OKC kot tudi Minnesoto, letos pa je z Los Angeles Lakers izpadel proti volkovom. Foto: Reuters

Košarkarji OKC in Minnesote so imeli velike cilje tudi lani, a so nato v končnici izpadli proti Dallasu. Navijači Luke Dončića se še sobro spomnijo, kako je Kiddova četa lani v končnici izločila oba letošnja finalista zahodne konference, hkrati pa se sprašujejo, kako daleč bi lahko šli v tej sezoni, če bi Mavericks ostali v nespremenjeni zasedbi in bi jih spremljala sreča z zdravjem – tudi zato, ker je Boston, edini klub, ki je lani v končnici opravil z Dallasom, že izpadel. Resničnost pa je že davno drugačna. Dončić se je v začetku februarja preselil v Los Angeles, Dallas pa je nato v povsem spremenjeni zasedbi od lanske, manjkal je tudi poškodovani Kyrie Irving, izpadel že v play-inu.

Liga NBA, 20. maj, konferenčni finale: