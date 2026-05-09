Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
9. 5. 2026,
13.30

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Oklahoma City Thunder Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA NBA

Sobota, 9. 5. 2026, 13.30

17 minut

Liga NBA, končnica, 8. maj

Pri Dončiću nič novega, Barkley z zadržkom o gesti Lakersov

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Dončić Maxi Kleber | Luka Dončić bo tudi tretjo tekmo spremljal s klopi. | Foto Guliverimage

Luka Dončić bo tudi tretjo tekmo spremljal s klopi.

Foto: Guliverimage

V noči na nedeljo izjemno pomembna preizkušnja v drugem krogu končnice lige NBA čaka Los Angeles Lakers, ki bodo v Crypto.com areni lovili prvo zmago v seriji proti branilcem naslova, Oklahomi City Thunder. Če bo Jezernikom spodletelo, bodo košarkarji OKC povedli že s 3:0 v zmagah, kar pa bi ob predpostavki, da se še nobeni ekipi v končnici ni uspelo vrniti po takem zaostanku, pomenilo praktično konec upanja. Lakersi se bodo morali znajti brez Luke Dončića, ki je še naprej na listi poškodovanih, pod vprašajem je po izpahu prsta na prvi tekmi Jarred Vanderbilt. Pred tem bo Cleveland na tretji tekmi gostil Detroit, ki vodi z 2:0 v zmagah.

Košarkarji Los Angeles Lakers so se znašli v težkem položaju, saj proti Oklahomi City Thunder zaostajajo z 0:2 v zmagah. Dobra novica za zasedbo JJ Redicka je ta, da se serija zdaj seli v Los Angeles, kjer bodo Jezerniki pred domačimi navijači lovili prvo zmago v seriji. Tudi to brez pomoči Luke Dončića, ki je še naprej na listi poškodovanih, pod vprašajem pa je nastop Jarreda Vanderbilta, ki si je na prvi tekmi grdo izpahnil prst, na drugi pa nato prisilno počival.

Poleg porazov je zasedbi iz mesta angelov na drugi tekmi pritisk močno dvignila tudi sodniška trojica, s katero je Austin Reaves po koncu izmenjal nekaj besed in vzbudil ogromno pozornosti. Da so sodniki sicer pogosto bolj naklonjeni aktualnim prvakom, se v ligi NBA govori že kar nekaj časa. Reakcije Lakersov skozi celotno drugo tekmo so povedale vse, ni šlo le za to, da je glavni trener dobil tehnično napako in v intervjuju po tekmi izrazil svoje nezadovoljstvo, saj so Reaves in ekipa po koncu tekme dobesedno obkolili sodniško ekipo, Reaves pa je jasno povedal, da se je čutil nespoštovanega. 

Charles Barkley | Foto: Guliverimage Charles Barkley Foto: Guliverimage

Čeprav je legendarni Charles Barkley priznal, da se to redko zgodi, je bilo njegovo stališče odkrito. V oddaji "Dan Patrick Show" je Chuck poudaril, da sodniki verjetno ne bodo spremenili svojega pristopa, saj bi s tem nenamerno nakazali, da so se protesti Lakersov obnesli. "Mislim, da jim to ne more kakorkoli pomagati, saj bodo sodniki zdaj rekli: 'Če bomo začeli soditi prekrške Lakersom, bodo mislili, da je ta taktika delovala.'" je prepričan Barkley. "Torej, če sem iskren, njihova gesta ne bo prinesla ničesar pozitivnega."

Lakersi so na prvih dveh tekmah obakrat izgubili z 18 točkami razlike, skupno pa so na šestih tekmah z Oklahomo City v tej sezoni še brez uspeha, s povprečno razliko kar 25,5 točke. Lakersi so v četrtek izgubili žogo kar 21-krat, kar je prvakom prineslo 26 točk. Pri OKC bo tudi na tretji tekmi odsoten Jalen Williams.

JJ Redick
Sportal Redick po porazu Lakersov brez Dončića udaril: LeBron ima najslabšo obravnavo med zvezdniki

Liga NBA, končnica, 9. maj:

Pari drugega kroga končnice:

Zahod:

San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /2:1/
Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /2:0/

Vzhod:

New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /3:0/
Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:0/

/ / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

Pari prvega kroga končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Preberite še:

THUMB
Sportal Bizaren prizor v ligi NBA: sodnik želel obračunati s trenerjem #video
LeBron James
Sportal Vroče v Oklahomi: zvezdnik zakuhal dramo, Lakersi brez Dončića praznih rok #video

Oklahoma City Thunder Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.