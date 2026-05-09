Pri Dončiću nič novega, Barkley z zadržkom o gesti Lakersov

V noči na nedeljo izjemno pomembna preizkušnja v drugem krogu končnice lige NBA čaka Los Angeles Lakers, ki bodo v Crypto.com areni lovili prvo zmago v seriji proti branilcem naslova, Oklahomi City Thunder. Če bo Jezernikom spodletelo, bodo košarkarji OKC povedli že s 3:0 v zmagah, kar pa bi ob predpostavki, da se še nobeni ekipi v končnici ni uspelo vrniti po takem zaostanku, pomenilo praktično konec upanja. Lakersi se bodo morali znajti brez Luke Dončića, ki je še naprej na listi poškodovanih, pod vprašajem je po izpahu prsta na prvi tekmi Jarred Vanderbilt. Pred tem bo Cleveland na tretji tekmi gostil Detroit, ki vodi z 2:0 v zmagah.

Košarkarji Los Angeles Lakers so se znašli v težkem položaju, saj proti Oklahomi City Thunder zaostajajo z 0:2 v zmagah. Dobra novica za zasedbo JJ Redicka je ta, da se serija zdaj seli v Los Angeles, kjer bodo Jezerniki pred domačimi navijači lovili prvo zmago v seriji. Tudi to brez pomoči Luke Dončića, ki je še naprej na listi poškodovanih, pod vprašajem pa je nastop Jarreda Vanderbilta, ki si je na prvi tekmi grdo izpahnil prst, na drugi pa nato prisilno počival.

Poleg porazov je zasedbi iz mesta angelov na drugi tekmi pritisk močno dvignila tudi sodniška trojica, s katero je Austin Reaves po koncu izmenjal nekaj besed in vzbudil ogromno pozornosti. Da so sodniki sicer pogosto bolj naklonjeni aktualnim prvakom, se v ligi NBA govori že kar nekaj časa. Reakcije Lakersov skozi celotno drugo tekmo so povedale vse, ni šlo le za to, da je glavni trener dobil tehnično napako in v intervjuju po tekmi izrazil svoje nezadovoljstvo, saj so Reaves in ekipa po koncu tekme dobesedno obkolili sodniško ekipo, Reaves pa je jasno povedal, da se je čutil nespoštovanega.

Charles Barkley Foto: Guliverimage

Čeprav je legendarni Charles Barkley priznal, da se to redko zgodi, je bilo njegovo stališče odkrito. V oddaji "Dan Patrick Show" je Chuck poudaril, da sodniki verjetno ne bodo spremenili svojega pristopa, saj bi s tem nenamerno nakazali, da so se protesti Lakersov obnesli. "Mislim, da jim to ne more kakorkoli pomagati, saj bodo sodniki zdaj rekli: 'Če bomo začeli soditi prekrške Lakersom, bodo mislili, da je ta taktika delovala.'" je prepričan Barkley. "Torej, če sem iskren, njihova gesta ne bo prinesla ničesar pozitivnega."

Lakersi so na prvih dveh tekmah obakrat izgubili z 18 točkami razlike, skupno pa so na šestih tekmah z Oklahomo City v tej sezoni še brez uspeha, s povprečno razliko kar 25,5 točke. Lakersi so v četrtek izgubili žogo kar 21-krat, kar je prvakom prineslo 26 točk. Pri OKC bo tudi na tretji tekmi odsoten Jalen Williams.

Liga NBA, končnica, 9. maj:

Pari drugega kroga končnice: Zahod: San Antonio Spurs (2) – Minnesota Timberwolves (6) /2:1/

Oklahoma City Thunder (1) – Los Angeles Lakers (4) /2:0/ Vzhod: New York Knicks (3) – Philadelphia 76ers (7) /3:0/

Detroit Pistons (1) – Cleveland Cavaliers (4) /2:0/ / / – izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1 Pari prvega kroga končnice: Zahod:



Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /4:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /4:2/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /4:1/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /2:4/ Vzhod:



Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /4:3/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /4:3/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /3:4/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /4:2/

Preberite še: