Konferenčni finale, zahod (3. tekma): 3.00 Dallas Mavericks - Golden State Warriors /0:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

Slovenski košarkar Luka Dončić je bil po drugi tekmi finala zahoda izjemno razočaran. Kljub temu da je znova prikazal odlično individualno partijo, pa je njegov Dallas po odličnem prvem polčasu, v katerem je vodil tudi z 19 točkami naskoka, v drugem delu povsem popustil in izgubil še drugo zaporedno tekmo. A kljub temu v taboru Dallasa ostajajo optimisti, saj so z enakim izidom zaostajali tudi proti Phoenixu, ki so ga na koncu izločili iz boja za naslov.

Dončić bo kljub bolečinam v desni rami pripravljen na napore, ki jih bo prinesla prva tekma finala pred domačimi navijači, ob tem bo zaigral tudi Reggie Bullock, čeprav je na zadnji tekmi v zadnjih minutah utrpel počeno arkado in prejel nekaj šivov. Pri Warriors je pred tretjo epizodo finalne serije pod vprašajem nastop Andrewa Wigginsa, ki ima težave z gležnjem, a je trener Golden Stata Steve Kerr že povedal, da pričakuje, da bo Wiggins lahko pomagal svoji ekipi, čeprav je njegov nastop pred tekmo uradno še pod vprašajem.

Dončić ima nekaj težav z desno ramo. Foto: Reuters

Golden State je v Dallasu nazadnje igral 3. marca letos, ko je Luka Dončić ob zmagi svoje ekipe dosegel 41 točk, a takrat Warriors niso igrali v polni zasedbi. "Če zadevaš trojke, je super. A treba je razumeti: če zgrešiš štiri zapored, ne pomeni, da vržeš še peto. S tem le ustvariš preveč pritiska nase in na svojo ekipo in vse skupaj postane katastrofa," je bil po drugi tekmi jasen strateg Dallasa Jason Kidd.

Ob tem je na spletnih omrežjih zaokrožil tudi video, ki je nastal pred drugo tekmo z Golden Statom, in s katerim so košarkarji Dallasa močno nasmejali svoje navijače. Pred drugo tekmo je bil Dončić na ogrevanju ozvočen, kar je sicer redna praksa v ligi NBA. Tako je njegov mikrofon ujel, ko se je "drl" na soigralca Bobana Marjanovića, naj se vendarle postavijo v dve vrsti, da bodo lahko začeli z ogrevanjem, zatem pa so mikrofoni ujeli tudi Maxija Kleberja, ki je "mijavkal" v obraz Dončića.

