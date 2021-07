Phoenix na krilih trojke finale odprl z zmago #video

Košarkarji Phoenix Suns so na uvodni finalni tekmi lige NBA s 118:105 premagali Milwaukee Bucks, blestela je trojka Chris Paul, Devin Booker in Deandre Ayton. Phoenix je do zdaj še brez šampionskega prstana, Milwaukee se je veselil enkrat, in sicer je bil najboljši leta 1971. Kljub poškodbi kolena je prvi zvezdnik Bucksov Giannis Antetokounmpo stisnil zobe in ob porazu vknjižil dvojno dvojček.