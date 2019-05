Philadelphia in Portland za biti ali ne biti

V košarkarski ligi NBA je že znan finalist vzhodne konference. To je Milwaukee, ki pa utegne v noči na petek že izvedeti ime tekmeca. Toronto Raptors proti Philadelphia 76ers vodijo s 3:2 v zmagah in bi lahko serijo končali že na gostovanju. Podobno lahko naredijo Denver Nuggets, ki jim do finala zahodne konference manjka le še ena zmaga nad Portland Trail Blazers. Ti in pa 76ers imajo seveda druge načrte, na vsak način bodo poskušali preživeti večer in izsiliti sedmi tekmi.