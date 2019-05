Zdaj je uradno: Olympiacos želi v ligo ABA

V zakulisju se je že nekaj časa šušljalo o morebitni širitvi tekmovanja ABA na 14 klubov, na kar so upali tudi pri Petrolu Olimpiji, saj bi se na ta način lahko domnevno izognili izpadu v 2. ligo ABA. Kot klub, ki bi lahko "izsilil" širitev lige, se je vseskozi omenjalo ravno Olympiacos.

Slab mesec nazaj se je delegacija iz Pireja mudila v Zagrebu. Direktor lige ABA Krešimir Novosel je tam sprejel športnega direktorja pirejskega kluba Christosa Stavropoulosa in direktorja marketinga Nikosa Lepeniotisa. Zadnja dva sta izrazila resno zanimanje za vključitev v ligo ABA, uradni odziv vodstva lige pa lahko pričakujemo po skupščini lige ABA, ki bo na sporedu konec maja.

Usoda Olympiacosa znana konec maja

Olympiacos je pismo z izraženo željo naslovil na ekipe, ki so letos sodelovale v regionalnem tekmovanju (Crvena zvezda, Cedevita, Budućnost, Partizan, Mega Bemax, FMP, Cibona, Igokea, Mornar, Krka, Petrol Olimpija in Zadar). Vodstvo grškega kluba je v pismu zapisalo, da bi ob morebitnem vklopu Olympiacosa v regionalno ligo, vsi veliko pridobili. "Nesporno je, da je liga ABA v zadnjih letih močno napredovala in je postala eno najbolj znanih tekmovanj v Evropi. Zato smo pri Olympiacosu, glede na pomembnost našega kluba, strokovno znanje in bogate izkušnje, prepričani, da lahko prispevamo k nadaljnji rasti in razvoju lige ABA," so med drugim zapisali pri Olympiacosu.

