Šamanić v izložbeno okno lige NBA med končnico prvenstva?

Luka Šamanić vztraja na seznamu kandidatov za letošnji nabor lige NBA. Iz ZDA prihaja vse več namigov o tem, da naj bi se zanj ogrel San Antonio. Pred dnevi si ga je v Ljubljani na delu ogledal tudi športni direktor nekdanjih prvakov R. C. Buford. Da je Hrvat, kljub dejstvu, da se v Evropi še zdaleč ni povsem košarkarsko razvil, dolgoročno zanimiv za Američane, dokazuje nedavno vabilo na dogodek NBA Draft Combine. Gre za večdnevni dogodek, ki ga v ligi NBA organizirajo v mesecu pred naborom. Na njem kandidati za ligo NBA opravijo vse meritve, so na voljo za pogovore in se pred ogledniki lige preizkusijo tudi v igri. Gre za svojevrstno izložbeno okno, namenjeno predvsem univerzitetnim igralcem. Med 66 povabljenci pa je letos kot edini košarkar iz Evrope Šamanić.

Foto: Vid Ponikvar Statistika Luke Šamanića v sezoni 2018/19



Liga ABA: 6,4 točke, 3,9 skoka, 0,8 asistence (15 minut)

DP: 9,9 točke, 5,9 skoka, 1,1 asistence (17 minut)

Liga prvakov: 8,2 točke, 5 skokov, 0,9 asistence (19 minut) Liga ABA: 6,4 točke, 3,9 skoka, 0,8 asistence (15 minut)DP: 9,9 točke, 5,9 skoka, 1,1 asistence (17 minut)Liga prvakov: 8,2 točke, 5 skokov, 0,9 asistence (19 minut)

Pred sezono dovolili, zdaj pa …

Toda … Ker bo NBA Draft Combine v Chicagu potekal med 15. in 19. majem, torej na prelomu med polfinalom in finalom slovenskega državnega prvenstva, se poraja veliko vprašanje, ali bo Šamanić prejel klubsko zeleno luč za odhod v ZDA. Kot so nam pojasnili v klubu, naj bi odločitev sporočili do konca tedna. Pred sezono je bila sicer načeloma sprejeta odločitev o tem, da bi se košarkarju dovolil tovrsten izlet v Ameriko. A ker je Hrvat v zadnjem obdobju eden od nosilcev igre, utegne biti ta zelena luč postavljena pod vprašaj.

V Ljubljani le eno leto?

Mladi hrvaški reprezentant, sicer sin nekdanjega igralca novomeške Krke Marka Šamanića, je v Ljubljano jeseni pripotoval iz Barcelone, kjer je igral za B-ekipo. Ob Črnogorcu Marku Simonoviću in Ukrajincu Yusufu Sanonu je bil označen za potencialni izvozni "artikel" Olimpije. Medtem ko je Sanon povsem obsedel, pa je prav Šamanić pritegnil največ pozornosti oglednikov iz lige NBA. V košarkarskih kuloarjih je medtem že mogoče slišati, da naj bi mu pogodba z ljubljanskim klubom v prihodnji sezoni zagotavljala zavidljivo visoko plačo, zato naj bi bili tudi v Stožicah naklonjeni predhodni prekinitvi sodelovanja. Jasno, ob primerni odškodnini.