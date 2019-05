Milwaukee prvi polfinalist, prvaki z zaključno žogico, a ostali brez zvezdnika

V ligi NBA je znan prvi konferenčni finalist. To je Milwaukee Bucks, ki je na peti tekmi s 116:91 premagal in izločil Boston. Prvaki Golden State Warriors so s 104:99 premagali Houston in si priigrali zaključno žogico za napredovanje. V tretji četrtini je srečanje predčasno zaradi poškodbe noge končal zvezdnik Kevin Durant.