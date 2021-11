Bo Luka Dončić nadaljeval v norem slogu?

Udarec za Philadelphio

Joel Embiid je pozitiven na koronavirus. Foto: Reuters Zvezdnik ekipe Philadelphia 76ers Joel Embiid je bil pozitiven na okužbo z novim koronavirusom in bo izpustil več tekem. ESPN in spletna stran The Athletic sta navedli, da je kamerunski reprezentant v ponedeljek zgodaj zjutraj oddal pozitiven test na okužbo z novim koronavirusom. Sedemindvajsetletni dva metra in 13 centimetrov visoki center ne bo mogel na parket že na tekmi Sixers z New York Knicks in Milwaukee Bucks. Pričakovati je, da bo dlje časa odsoten, v skladu s protokoli lige NBA vsaj deset dni.

Embiid je v tej sezoni najboljši član Sixers z 21,4 točke, 9,4 skoka ter 4,0 podaje na tekmo. Postal je četrti član Sixers, ki bo moral v karanteno. Pod zdravstvenimi protokoli lige NBA so že Tobias Harris, Matisse Thybulle in Isaiah Joe. Embiida naj bi pod košema zamenjal izkušeni center Andre Drummond, ki ga je Philadelphia pripeljala poleti kot prostega igralca.